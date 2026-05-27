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Partido Panameñista renovará su Comité de Elecciones en junio

El nuevo Comité Nacional de Elecciones del Partido Panameñista tendrá la responsabilidad de organizar los futuros procesos internos del partido.
El nuevo Comité Nacional de Elecciones del Partido Panameñista tendrá la responsabilidad de organizar los futuros procesos internos del partido. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 27/05/2026 16:34
El Directorio Nacional del colectivo escogerá a los siete integrantes del organismo encargado de organizar las futuras elecciones internas

El Partido Panameñista se prepara para renovar su Comité Nacional de Elecciones (CNE), el organismo encargado de organizar las primarias y demás procesos internos del colectivo político durante los próximos cinco años.

El proceso, reglamentado mediante una resolución aprobada por el Directorio Nacional y publicada en el Boletín Electoral N.° 6019, se desarrollará durante junio bajo un calendario reducido, normas de paridad de género y un sistema de impugnaciones con fianzas económicas.

La resolución establece que el nuevo CNE estará integrado por siete miembros principales y siete suplentes, quienes serán escogidos mediante votación secreta por los integrantes del Directorio Nacional y no por la membresía general del partido.

El Comité Nacional de Elecciones tiene entre sus funciones organizar las primarias, convenciones y demás procesos internos del partido, además de supervisar la aplicación de las normas electorales internas y la proclamación de resultados.

Según el reglamento, las postulaciones deberán presentarse ante la Secretaría General del partido, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en cualquiera de las sedes habilitadas a nivel nacional. La publicación oficial de las candidaturas está prevista para el 15 de junio, mientras que la elección se realizará el 17 de junio. Los resultados deberán publicarse el 19 de junio y las proclamaciones quedarán en firme el 30 de junio, una vez concluido el período de impugnaciones.

Uno de los puntos centrales del reglamento es la aplicación obligatoria del principio de paridad de género. El artículo 3 establece que las nóminas deberán respetar la alternancia entre hombres y mujeres tanto en los cargos principales como en las suplencias. Los aspirantes también deberán declarar bajo juramento que cumplen con los requisitos de afiliación partidaria establecidos en la normativa interna.

El reglamento para la elección del nuevo Comité Nacional de Elecciones del Partido Panameñista lleva la firma del presidente del colectivo político.
El reglamento para la elección del nuevo Comité Nacional de Elecciones del Partido Panameñista lleva la firma del presidente del colectivo político. Archivo | La Estrella de Panamá

La inclusión de la paridad responde a las disposiciones del Código Electoral y a los mecanismos adoptados por los partidos políticos para promover una mayor representación femenina dentro de sus estructuras internas.

El reglamento también desarrolla un sistema de impugnaciones para candidaturas y proclamaciones. Quienes deseen impugnar una postulación tendrán un plazo de un día después de la publicación oficial y deberán presentar una fianza de $200.00, salvo el Fiscal del partido. Para impugnar proclamaciones, la fianza será de $500.00 por cada miembro cuestionado.

La normativa señala que, si el recurso es rechazado, el monto consignado será entregado al candidato afectado. Si la impugnación prospera, el dinero será devuelto al recurrente. Mientras el proceso esté pendiente, el aspirante aparecerá identificado con la letra “I” de impugnado en la documentación oficial.

Otro aspecto incluido en el reglamento es la prohibición de ingresar al recinto de votación con teléfonos celulares, cámaras o dispositivos de grabación, medida que busca preservar el secreto del voto durante la elección interna. En caso de empate entre candidatos, el Directorio Nacional deberá realizar una nueva votación en la misma sesión.

La resolución también permite impugnar el propio reglamento dentro del día siguiente a su publicación en el Boletín Electoral. El Directorio Nacional tendrá tres días para resolver cualquier recurso presentado y, agotada esa instancia, los interesados podrán acudir ante el Tribunal Electoral.

La renovación del Comité Nacional de Elecciones ocurre en medio de la reorganización interna del Partido Panameñista y del interés de distintos sectores por influir en las futuras decisiones partidarias. El organismo que resulte electo tendrá un papel clave en la conducción de los próximos procesos internos del colectivo político.

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