Partido Panameñista renovará su Comité de Elecciones en junio

El Partido Panameñista se prepara para renovar su Comité Nacional de Elecciones (CNE), el organismo encargado de organizar las primarias y demás procesos internos del colectivo político durante los próximos cinco años.

El proceso, reglamentado mediante una resolución aprobada por el Directorio Nacional y publicada en el Boletín Electoral N.° 6019, se desarrollará durante junio bajo un calendario reducido, normas de paridad de género y un sistema de impugnaciones con fianzas económicas.

La resolución establece que el nuevo CNE estará integrado por siete miembros principales y siete suplentes, quienes serán escogidos mediante votación secreta por los integrantes del Directorio Nacional y no por la membresía general del partido.

El Comité Nacional de Elecciones tiene entre sus funciones organizar las primarias, convenciones y demás procesos internos del partido, además de supervisar la aplicación de las normas electorales internas y la proclamación de resultados.

Según el reglamento, las postulaciones deberán presentarse ante la Secretaría General del partido, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en cualquiera de las sedes habilitadas a nivel nacional. La publicación oficial de las candidaturas está prevista para el 15 de junio, mientras que la elección se realizará el 17 de junio. Los resultados deberán publicarse el 19 de junio y las proclamaciones quedarán en firme el 30 de junio, una vez concluido el período de impugnaciones.

Uno de los puntos centrales del reglamento es la aplicación obligatoria del principio de paridad de género. El artículo 3 establece que las nóminas deberán respetar la alternancia entre hombres y mujeres tanto en los cargos principales como en las suplencias. Los aspirantes también deberán declarar bajo juramento que cumplen con los requisitos de afiliación partidaria establecidos en la normativa interna.