Partido Panameñista renovará su Comité de Elecciones en junio

<b>La inclusión de la paridad responde a las disposiciones del Código Electoral y a los mecanismos adoptados por los partidos políticos para promover una mayor representación femenina dentro de sus estructuras internas.</b>El reglamento también desarrolla un sistema de impugnaciones para candidaturas y proclamaciones. Quienes deseen impugnar una postulación tendrán un plazo de un día después de la publicación oficial y deberán presentar <b>una fianza de $200.00, salvo el Fiscal del partido. Para impugnar proclamaciones, la fianza será de $500.00 por cada miembro cuestionado.</b>La normativa señala que, si el recurso es rechazado, el monto consignado será entregado al candidato afectado. Si la impugnación prospera, el dinero será devuelto al recurrente. Mientras el proceso esté pendiente, el aspirante aparecerá identificado con la letra 'I' de impugnado en la documentación oficial.Otro aspecto incluido en el reglamento es la prohibición de ingresar al recinto de votación con teléfonos celulares, cámaras o dispositivos de grabación, medida que busca preservar el secreto del voto durante la elección interna. En caso de empate entre candidatos, el Directorio Nacional deberá realizar una nueva votación en la misma sesión.La resolución también permite impugnar el propio reglamento dentro del día siguiente a su publicación en el Boletín Electoral. El Directorio Nacional tendrá tres días para resolver cualquier recurso presentado y, agotada esa instancia, los interesados podrán acudir ante el Tribunal Electoral.La renovación del Comité Nacional de Elecciones ocurre en medio de la reorganización interna del Partido Panameñista y del interés de distintos sectores por influir en las futuras decisiones partidarias. El organismo que resulte electo tendrá un papel clave en la conducción de los próximos procesos internos del colectivo político.