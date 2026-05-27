Albrook Mall investiga alteraciones en pisos tras video viral

La administración de <b><a href="/tag/-/meta/albrook-mall">Albrook Mall</a></b> confirmó que realiza estudios técnicos tras detectar <i>'movimientos y alteraciones'</i> en el piso de la sexta etapa del centro comercial, luego de que un video viral en redes sociales denunciara un aparente hundimiento en los pasillos cercanos a las áreas conocidas como el Ángel y el Koala.El video, publicado por el usuario de <b>Instagram</b> @nivekin09, mostró fisuras y desniveles en las baldosas del área. En la grabación, el usuario afirmó que el centro comercial<i> 'se está hundiendo' </i>y cuestionó que las zonas no estuvieran cerradas.Ante la viralidad del contenido, <b>La Estrella de Panamá</b> consultó a la directora de <b>Albrook Mall</b>, quien confirmó que desde <b>hace dos semanas el complejo detectó alteraciones en ciertos puntos de la sexta etapa</b>, ubicada cerca del hotel y áreas aledañas.<i>'Hace dos semanas atrás estamos viendo unos movimientos y alteraciones en el piso de la sexta etapa del centro comercial'</i>, dijo Nadkji Duque, directora de Albrook Mall.Según explicó, el centro comercial mantiene un monitoreo constante junto con ingenieros internos y consultores externos panameños para determinar las causas del fenómeno.La administración aseguró que, hasta el momento, <b>los ingenieros no han identificado daños estructurales ni riesgos para clientes, turistas o trabajadores</b>.<i>'Nos han dicho que no existe ningún daño estructural, ningún daño que pueda ocasionar algún riesgo para nuestros clientes'</i>, señaló.No obstante, reconoció que todavía no existe un informe concluyente y que el estudio incluye evaluaciones del suelo, profundidades y condiciones del entorno.La directora indicó que una de las hipótesis bajo análisis involucra construcciones cercanas al perímetro del centro comercial, incluidos trabajos asociados al <b>Metro</b>.<i>'Hay construcciones que se están dando cerca del área. Casualmente está cerca el Metro y el Metro está haciendo trabajos en la zona. Pero no tenemos todavía ningún informe para decir qué puede ser'</i>, afirmó.La administración también confirmó que se realizan reparaciones en las áreas donde detectaron asentamientos.<i>'Las zonas se están trabajando y se están reparando a medida que hemos visto los asentamientos en ciertos puntos'</i>, detalló.Aunque algunas áreas permanecen delimitadas con cintas de seguridad, la administración sostuvo que<b> los locales comerciales continúan operando normalmente</b> y que los espacios restringidos corresponden principalmente a locales vacíos.<b>Albrook Mall </b>abrió hace más de 23 años y, según la empresa, nunca había registrado una situación similar, relató Duque.Además de Albrook Mall, <b><a href="/tag/-/meta/la-estrella-de-panama">La Estrella de Panamá</a></b> conoció que sectores de la sede central de la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> también registran alteraciones en el terreno.