Albrook Mall investiga alteraciones en pisos tras video viral

La administración de Albrook Mall confirmó que realiza estudios técnicos tras detectar “movimientos y alteraciones” en el piso de la sexta etapa del centro comercial, luego de que un video viral en redes sociales denunciara un aparente hundimiento en los pasillos cercanos a las áreas conocidas como el Ángel y el Koala.

El video, publicado por el usuario de Instagram @nivekin09, mostró fisuras y desniveles en las baldosas del área. En la grabación, el usuario afirmó que el centro comercial “se está hundiendo” y cuestionó que las zonas no estuvieran cerradas.

Ante la viralidad del contenido, La Estrella de Panamá consultó a la directora de Albrook Mall, quien confirmó que desde hace dos semanas el complejo detectó alteraciones en ciertos puntos de la sexta etapa, ubicada cerca del hotel y áreas aledañas.

“Hace dos semanas atrás estamos viendo unos movimientos y alteraciones en el piso de la sexta etapa del centro comercial”, dijo Nadkji Duque, directora de Albrook Mall.

Según explicó, el centro comercial mantiene un monitoreo constante junto con ingenieros internos y consultores externos panameños para determinar las causas del fenómeno.

La administración aseguró que, hasta el momento, los ingenieros no han identificado daños estructurales ni riesgos para clientes, turistas o trabajadores.

“Nos han dicho que no existe ningún daño estructural, ningún daño que pueda ocasionar algún riesgo para nuestros clientes”, señaló.

No obstante, reconoció que todavía no existe un informe concluyente y que el estudio incluye evaluaciones del suelo, profundidades y condiciones del entorno.

La directora indicó que una de las hipótesis bajo análisis involucra construcciones cercanas al perímetro del centro comercial, incluidos trabajos asociados al Metro.

“Hay construcciones que se están dando cerca del área. Casualmente está cerca el Metro y el Metro está haciendo trabajos en la zona. Pero no tenemos todavía ningún informe para decir qué puede ser”, afirmó.

La administración también confirmó que se realizan reparaciones en las áreas donde detectaron asentamientos.

“Las zonas se están trabajando y se están reparando a medida que hemos visto los asentamientos en ciertos puntos”, detalló.

Aunque algunas áreas permanecen delimitadas con cintas de seguridad, la administración sostuvo que los locales comerciales continúan operando normalmente y que los espacios restringidos corresponden principalmente a locales vacíos.

Albrook Mall abrió hace más de 23 años y, según la empresa, nunca había registrado una situación similar, relató Duque.

Además de Albrook Mall, La Estrella de Panamá conoció que sectores de la sede central de la Policía Nacional también registran alteraciones en el terreno.