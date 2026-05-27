Millones de musulmanes ‘lapidan al diablo’ en Arabia Saudita durante el momento más impactante del Hajj

Desde el amanecer, enormes multitudes comenzaron a movilizarse hacia el valle de Mina, a pocos kilómetros de La Meca, para cumplir con el ritual conocido como la “lapidación del diablo”, considerado uno de los momentos culminantes del Hajj.

La ceremonia consiste en lanzar piedras contra grandes estructuras de hormigón que simbolizan a Satanás.

El acto recrea, según la tradición islámica, el momento en que Abraham rechazó las tentaciones del diablo cuando este intentó convencerlo de desobedecer a Dios y no sacrificar a su hijo Ismael.

Las impresionantes imágenes de la peregrinación muestran ríos humanos vestidos de blanco avanzando entre temperaturas extremas, en medio de uno de los encuentros religiosos más grandes del planeta.

Este año, las autoridades saudíes reportaron la participación de más de 1.7 millones de fieles provenientes de distintos países.

La jornada se desarrolla además bajo un fuerte calor. El martes, durante las oraciones en el monte Arafat, los termómetros alcanzaron los 45 grados centígrados, obligando a reforzar las medidas de hidratación y seguridad para evitar emergencias médicas entre los peregrinos.

Tras pasar la noche en Muzdalifah recogiendo piedras para el ritual, los fieles regresan posteriormente a La Meca para realizar la circunvalación final alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica negra situada en el corazón de la Gran Mezquita y considerada el lugar más sagrado del islam.

La peregrinación coincide este año con el Eid al-Adha, también conocido como la Fiesta del Sacrificio, una de las celebraciones religiosas más importantes para los musulmanes.

La festividad recuerda el momento en que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo como acto de obediencia a Dios antes de que, según la tradición, un ángel interviniera para detenerlo.

El Hajj vuelve a realizarse además en un contexto de tensión regional marcado por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y la guerra relacionada con Irán, aunque las autoridades saudíes mantienen un gigantesco operativo de seguridad y logística para garantizar el desarrollo de la peregrinación.