Exdiputado Héctor Brands seguirá detenido por presunto caso de blanqueo y enriquecimiento

La Procuraduría General de la Nación informó que, durante una audiencia de revisión de medida cautelar, un juez de garantía decidió mantener la detención preventiva al exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.

Brands esta imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales y se mantiene detenido desde este 11 de diciembre de 2025.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía Segunda de Delitos contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la Procuraduría, la defensa de Brands había solicitado una revisión de la medida cautelar impuesta previamente; sin embargo, el juez decidió mantener la detención mientras continúan las investigaciones.

El caso forma parte de las pesquisas relacionadas con supuestas irregularidades financieras y movimientos patrimoniales que son investigados por las autoridades judiciales.

La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para mantener la medida cautelar de privación de libertad, debido a la gravedad de los delitos investigados y al avance del proceso penal.