Bono solidario de vivienda: Miviot cancela $118 millones a promotores

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha cancelado, hasta la fecha, $118 millones a los promotores de viviendas relacionados a compromisos pendientes del programa Fondo Solidario de Vivienda, que expiró en junio de 2024.

Así lo confirmó el titular de la cartera, Jaime Jované, durante su paso este miércoles por la Comisión de Presupuesto, tras responder a las inquietudes planteadas por la diputada Janine Prado.

Prado recordó que el programa, que funcionaba como un puente entre el Miviot, la banca y los beneficiarios, fue suspendido en junio de 2024 con un saldo adeudado cercano a los $90 millones.

En las vistas presupuestarias de 2026, dijo, solo se habían asignado $8 millones, lo que generó preocupación sobre la capacidad del Estado para cumplir con los compromisos adquiridos.

El ministro Jované aclaró que, tras una revisión exhaustiva de expedientes, el Miviot ha logrado honrar pagos por $118 millones, cubriendo la totalidad de las deudas registradas al cierre del programa y reconociendo expedientes adicionales que no estaban contabilizados inicialmente:

“Revisamos los expedientes, salieron muchos más de lo que encontramos registrado a la fecha y hemos honrado todos esos pagos hasta la suma de 118 millones”, explicó.

El titular del Miviot agregó que aún se mantienen procesos de revisión para identificar casos adicionales y gestionar nuevos fondos que permitan cancelar el 100% de los expedientes con derecho.

El Bono Solidario de Vivienda consistía en un aporte de $10 mil, intransferible, que se desembolsaba para el primer hogar, directamente a la hipoteca de casas con un valor de hasta $70 mil, cumpliendo los requisitos.