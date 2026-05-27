Bono solidario de vivienda: Miviot cancela $118 millones a promotores

En cuanto a la deuda con la banca privada por intereses preferenciales, Jované indicó que se han hecho abonos importantes, aunque todavía persiste un saldo de aproximadamente $170 a $190 millones.La diputada Prado subrayó que la falta de liquidez en el sector construcción ha afectado gravemente la generación de empleos y la reactivación económica, especialmente en el interior del país, donde pequeños promotores han visto comprometido su capital. Insistió en la necesidad de descentralizar las mesas de trabajo y coordinar inversiones en infraestructura básica como agua potable y alcantarillado, para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible.Durante su paso por la Comisión de Presupuesto, el Miviot le fue aprobado un crédito adicional por un monto de $979,000.00. Estos recursos serán invertidos en mejoras operativas y la modernización institucional con el fin de optimizar los servicios al público que brinda esta entidad a todos los ciudadanos.