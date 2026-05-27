Alerta por ébola: Uganda cierra su frontera con el Congo tras aumento de casos y más de 220 muertes

Uganda ordenó este miércoles el cierre temporal de su frontera con la República Democrática del Congo (RDC) en un intento por frenar el avance de la epidemia de ébola que afecta a su país vecino.

La medida fue confirmada por la secretaria permanente del Ministerio de Salud, Diana Atwine, quien indicó que la decisión entró en vigor de manera inmediata para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Sin embargo, las autoridades aclararon que algunas actividades esenciales continuarán operando. Las excepciones incluyen los equipos autorizados de respuesta al ébola, operaciones humanitarias, transporte de alimentos y mercancías, además de fuerzas de seguridad, aunque todos deberán cumplir estrictos controles sanitarios.

El Gobierno ugandés también anunció nuevas medidas para las personas procedentes de la RDC. Entre ellas destaca una cuarentena obligatoria de 21 días, bajo supervisión del Ministerio de Salud y equipos especializados de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, las autoridades informaron que realizarán controles médicos periódicos a estudiantes de escuelas ubicadas cerca de la frontera como parte de las acciones preventivas.

Uganda ya ha reportado siete casos de la variante Bundibugyo del virus desde que el brote fue identificado en la República Democrática del Congo el pasado 14 de mayo.

La situación sanitaria en el Congo continúa generando preocupación. Las autoridades de ese país atribuyen al brote más de 220 fallecimientos, además de alrededor de 900 casos sospechosos.

Ante el aumento de contagios y víctimas, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional por el brote, intensificando la vigilancia y las medidas de prevención en la región.