Ébola: Sáez-Llorens pide restringir viajeros procedentes de África

La preocupación sectorial se profundiza ante la proximidad de eventos de masa globales. La clasificación de la selección de fútbol de la República Democrática del Congo al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial de la FIFA 2026</a></b> añade un factor de riesgo de alta consideración epidemiológica para los países de la región y las terminales de tránsito.A diferencia de virus respiratorios como la influenza, el sarampión o el covid-19, que poseen alta transmisibilidad antes de presentar síntomas, <b>el Ébola se contagia únicamente cuando el portador manifiesta la enfermedad, requiriendo un contacto íntimo con fluidos corporales como saliva, sudor, orina, heces y sangre</b>. No obstante, el peligro radica en su agresividad biológica.<i>'Cada vez más el riesgo de importar infecciones se amplifica (frecuente movilización aérea, marítima y terrestre; mayor población; cambio climático) y aumentan las posibilidades de brotes/epidemias/pandemias. En guerras avisadas, mueren menos combatientes...'</i>, advirtió el especialista panameño.