Ifarhu fija última fecha para entrega de documentos de becas y apoyos económicos

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que el viernes 29 de mayo será la fecha límite para la entrega de documentos de los estudiantes preseleccionados en los programas de Concurso General y Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.La entidad indicó que ha puesto en marcha una logística a nivel nacional con el propósito de agilizar y garantizar una atención adecuada en las distintas agencias regionales, tomando en cuenta posibles reprogramaciones en algunos puntos de atención.El Ifarhu también reiteró el llamado a estudiantes y acudientes para que permanezcan atentos a los comunicados oficiales emitidos por cada regional, a fin de completar satisfactoriamente el proceso correspondiente al beneficio para el cual fueron preseleccionados.