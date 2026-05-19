Ifarhu fija última fecha para entrega de documentos de becas y apoyos económicos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el viernes 29 de mayo será la fecha límite para la entrega de documentos de los estudiantes preseleccionados en los programas de Concurso General y Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

La entidad indicó que ha puesto en marcha una logística a nivel nacional con el propósito de agilizar y garantizar una atención adecuada en las distintas agencias regionales, tomando en cuenta posibles reprogramaciones en algunos puntos de atención.

El Ifarhu también reiteró el llamado a estudiantes y acudientes para que permanezcan atentos a los comunicados oficiales emitidos por cada regional, a fin de completar satisfactoriamente el proceso correspondiente al beneficio para el cual fueron preseleccionados.