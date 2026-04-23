Ifarhu extiende jornadas a más regiones para recepción de documentos 2026

El<b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"> Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) </a></b>anunció que continúa con la recepción de documentos de estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.Las jornadas se desarrollarán del lunes 27 de abril al 1 de mayo en Colón, Darién, Panamá Este, Panamá Norte, el corregimiento de Tortí (en Chepo), así como en las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.Durante este período, la entidad estará recibiendo la documentación de 29,563 estudiantes de niveles de primaria, premedia, media y universitario. Este proceso forma parte de la fase de formalización necesaria para la obtención de las becas.El Ifarhu reiteró que este trámite está dirigido únicamente a quienes fueron previamente seleccionados en ambos programas. Asimismo, enfatizó la importancia de entregar todos los requisitos exigidos, entre ellos la Declaración Jurada Socioeconómica y el Registro de Selección para estudiantes con discapacidad.Para consultar el calendario completo, fechas y puntos de atención, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: <a href="http://www.ifarhu.gob.pa">www.ifarhu.gob.pa</a>.