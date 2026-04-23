Ifarhu extiende jornadas a más regiones para recepción de documentos 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que continúa con la recepción de documentos de estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Las jornadas se desarrollarán del lunes 27 de abril al 1 de mayo en Colón, Darién, Panamá Este, Panamá Norte, el corregimiento de Tortí (en Chepo), así como en las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Durante este período, la entidad estará recibiendo la documentación de 29,563 estudiantes de niveles de primaria, premedia, media y universitario. Este proceso forma parte de la fase de formalización necesaria para la obtención de las becas.

El Ifarhu reiteró que este trámite está dirigido únicamente a quienes fueron previamente seleccionados en ambos programas. Asimismo, enfatizó la importancia de entregar todos los requisitos exigidos, entre ellos la Declaración Jurada Socioeconómica y el Registro de Selección para estudiantes con discapacidad.

Para consultar el calendario completo, fechas y puntos de atención, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa.