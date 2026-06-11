Gafilat plantea en Panamá reglas claras para el ecosistema Fintech frente a los riesgos digitales

Con el planteamiento de que la transformación digital debe avanzar bajo un marco seguro y regulado que mitigue los riesgos, Panamá se convirtió en la sede de la Conferencia Regional del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) con el sector Fintech.

El encuentro reunió este jueves a autoridades, especialistas del sector privado, supervisores financieros y delegados de los 18 países miembros del organismo con el objetivo de construir sinergias en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).

El encuentro, que se desarrolla durante tres jornadas en la ciudad de Panamá, busca fortalecer el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias entre el sector público y el sector privado frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital de los servicios financieros.

Isabel Vecchio Arófulo, presidenta Pro Témpore de Gafilat y coordinadora nacional de Panamá ante este organismo, destacó que la acelerada evolución tecnológica está transformando la forma en que las personas acceden y utilizan los servicios financieros, generando nuevas oportunidades para ampliar la inclusión financiera, fomentar la innovación y dinamizar el crecimiento económico de la región.

“Las tecnologías financieras representan una oportunidad extraordinaria para acceder a servicios a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Sin embargo, esta evolución también plantea nuevos desafíos que requieren respuestas oportunas, coordinadas y basadas en una adecuada comprensión de los riesgos. La comunicación y cooperación entre autoridades y sector privado son elementos indispensables para fortalecer la efectividad de nuestros sistemas ALA/CFT”, subrayó Vecchio Arófulo.

La presidenta Pro Témpore destacó que el fortalecimiento de la cooperación entre el sector público y el sector privado, junto con el desarrollo de capacidades y conocimientos sobre las tecnologías financieras emergentes, forman parte de las prioridades estratégicas impulsadas por Gafilat.

En ese sentido, indicó que promover espacios de diálogo e intercambio como esta conferencia contribuye directamente al fortalecimiento de los sistemas de prevención de la región y permite preparar a autoridades, supervisores y actores del sector privado para responder de manera efectiva a los retos derivados de la innovación tecnológica y la evolución de los servicios financieros digitales.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer el conocimiento sobre el ecosistema Fintech y los activos virtuales, considerando que estas tecnologías forman parte de una transformación global que está redefiniendo la prestación de servicios financieros.

Comprender cómo operan los modelos de negocio digitales, los proveedores de servicios de activos virtuales, los mecanismos de pago innovadores y las nuevas soluciones tecnológicas resulta fundamental para identificar adecuadamente los riesgos, aprovechar las oportunidades que ofrecen estas herramientas y promover un desarrollo financiero seguro, inclusivo y sostenible.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullin, señaló que la evolución de los servicios financieros digitales exige una regulación acorde con los riesgos identificados y una comprensión cada vez más profunda de los nuevos modelos de negocio.

Destacó además que la cooperación entre los sectores público y privado constituye un elemento esencial para prevenir actividades ilícitas en entornos cada vez más digitalizados.

Estas acciones están alineadas con el Plan Estratégico 2026-2030 de Gafilat, que establece como prioridades el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/CFP, el intercambio de mejores prácticas, la innovación responsable, el aprovechamiento seguro de las nuevas tecnologías y la preparación de la región frente a riesgos emergentes asociados a los activos virtuales y otros desarrollos tecnológicos.

Desde la perspectiva de la supervisión local, Vielka Villarreal, directora de Supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá, indicó que las empresas Fintech están ampliando el acceso a productos y servicios financieros con mayor eficiencia y alcance, contribuyendo a la modernización del sector.

No obstante, enfatizó que este crecimiento debe ir acompañado de una atención permanente a aspectos clave como la ciberseguridad, la protección del consumidor financiero y la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

Por su parte, Itzel Barnet, representante de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, destacó que el desarrollo sostenido de las empresas tecnológicas financieras requiere lineamientos y mecanismos adecuados que garanticen su crecimiento ordenado, fortaleciendo la confianza de los usuarios y contribuyendo a la estabilidad e integridad de los mercados.