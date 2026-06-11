Trump cancela los ataques previstos contra Irán y menciona un posible acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que ha cancelado los ataques previstos para este mismo día contra Irán, después de amenazar con bombardear la república islámica y tomar sus terminales petroleras, y mencionó un posible acuerdo en ciernes.

Estados Unidos se expone a un “atolladero sin fin” en Irán, advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador y presidente del Parlamento iraní.

El jefe de las fuerzas armadas de Irán, el general Ali Abdollahi, aseguró que un nuevo ataque de Estados Unidos recibiría “una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de crear inseguridad en la región, se extenderán”.

Trump había publicado previamente en su red social, Truth Social, que el ejército estadounidense golpearía a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE”, tras nuevos ataques cruzados entre ambos países.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”, agregó en su mensaje.

Sin embargo, el mandatario anunció más tarde que anulaba los ataques previstos. “Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (...) cancelado los ataques y bombardeos”, escribió en Truth Social.

“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel.

Pero la agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima cercana al equipo negociador iraní, afirmó que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo.

“No se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos”, señaló.

A pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril, hasta ahora respetada en gran medida -más allá de declaraciones amenazantes y hostilidades puntuales- la violencia se reanudó en los últimos días entre Estados Unidos e Irán.

Países como Rusia, China, Turquía o Arabia Saudita reclamaron un regreso a la mesa de negociación. También lo hizo Pakistán, el principal mediador en este conflicto, aunque su cancillería reconoció que era “difícil mantenerse optimista” en este escenario.

La guerra en Oriente Medio, y principalmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, han disparado los precios de la energía, provocando una inflación más pronunciada.

El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento de la economía global para 2026 al 2,5%, su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19.