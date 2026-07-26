¡Feliz cumpleaños, Punch! El monito que creció con un peluche ya celebró su primer año

El macaco japonés Punch celebró su primer año de vida este domingo 26 de julio en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa en la prefectura de Chiba en Japón al consolidar su integración dentro del grupo de la especie luego de haber sido criado por el personal técnico mediante la asistencia de un peluche sustituto debido al abandono de la madre tras el nacimiento ocurrido en el verano del año previo.

De acuerdo con los registros del recinto zoológico y reportes periodísticos de los diarios japoneses Yomiuri Shimbun y Mainichi Daily News, el ejemplar nació el 26 de julio de 2025 y sufrió el rechazo de su progenitora primeriza como consecuencia de las complicaciones del parto y las altas temperaturas estacionales registrado en la región.

Ante la ausencia de crianza biológica, los cuidadores suministraron al primate un muñeco de peluche del modelo Djungelskog de la empresa de origen sueco IKEA, elemento que permitió estimular la musculatura de agarre del espécimen y actuar como figura de contención durante sus primeros meses de desarrollo.

Por otro lado, la difusión pública de la historia en febrero de 2026 generó una atención internacional sostenida en plataformas digitales y duplicó la asistencia habitual de visitantes al parque zoológico. Sin embargo, las autoridades del centro informaron que el plan de socialización gradual permitió que el macaco redujera progresivamente el apego al objeto inanimado para interactuar con los adultos y los miembros juveniles de la manada.

Finalmente, el equipo de biólogos y veterinarios del espacio mantiene la supervisión del estado del ejemplar dentro de la estructura jerárquica del grupo, confirmando la autonomía en la alimentación y la convivencia regular del primate con el resto de la población del recinto.