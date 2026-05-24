El índice de crudo WTI baja a $92 por expectativas de paz entre Washington y Teherán

El índice del crudo West Texas Intermediate (WTI) —de especial interés para Panamá— registró este domingo 24 de mayo una caída en su valor, situándose en $92 por barril, impulsado por las expectativas generadas ante un posible acuerdo de paz que podría poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, moderó posteriormente las expectativas de un acuerdo definitivo, el pasado 23 de mayo publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que prácticamente daba por encaminada una solución para poner fin al conflicto.

En dicha publicación, Trump informó que sostuvo una “conversación muy productiva” desde el Despacho Oval de la Casa Blanca con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

Según el mandatario estadounidense, las conversaciones giraron en torno a “todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la paz” con la Irán.

“Un acuerdo ya ha sido negociado en gran medida, sujeto a su formalización final, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los distintos países antes mencionados”, añadió Trump.