Irán suspende negociaciones con Estados Unidos por ataques en Líbano; Trump asegura que no ha sido notificado

Irán anunció este lunes 1 de junio la suspensión de negociaciones con Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo de paz, en respuesta a los ataques israelíes contra el Líbano, una decisión que eleva las tensiones en Medio Oriente y pone en duda el futuro de las conversaciones entre ambos países.

Según informó la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el equipo negociador iraní decidió detener el diálogo y el intercambio de mensajes con Washington mientras continúen las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, señaló el medio.

La agencia añadió que Teherán no retomará las conversaciones hasta que cesen las hostilidades en el país árabe.

La decisión llega en un momento especialmente delicado, luego de que la semana pasada trascendiera que ambas partes habían alcanzado un preacuerdo de paz pendiente de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además de suspender las negociaciones, Irán advirtió sobre las posibilidades de cerrar completamente el estrecho de Ormuz.

Tasnim aseguró que Irán y sus aliados regionales han expresado su intención de bloquear el paso marítimo y activar otros frentes estratégicos, entre ellos el estrecho de Bab el Mandeb, como medida de presión frente a Israel y sus aliados.

Las autoridades iraníes sostienen que el alto el fuego vigente con Estados Unidos desde el pasado 8 de abril incluye también al Líbano, por lo que consideran que los recientes ataques israelíes constituyen una violación de la tregua.

“El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que tanto Estados Unidos como Israel deberán asumir las consecuencias de lo que Teherán considera un incumplimiento de los acuerdos vigentes.

Sin embargo, desde Washington la reacción fue distinta. Trump aseguró que su gobierno no ha recibido ninguna notificación oficial sobre una eventual suspensión de las negociaciones.

“No nos han informado de eso”, declaró el mandatario a la cadena NBC News.

El presidente estadounidense también restó importancia a la posibilidad de que el diálogo quede interrumpido. “Realmente no me importa. Me da completamente igual”, afirmó en una entrevista con CNBC.

Trump añadió que la situación no implica una escalada militar inmediata, aunque confirmó que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval frente a las costas iraníes, una medida que sigue generando fricciones entre ambos países.

La nueva crisis se produce después de otra jornada de intercambios militares entre Washington y Teherán. Durante la madrugada, fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos en Goruk y la isla iraní de Qeshm, mientras que Irán respondió atacando la base desde donde se habría lanzado la ofensiva.

La suspensión de las conversaciones y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz incrementan la incertidumbre en una región clave para la seguridad energética global, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.