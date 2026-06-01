Diputados de Vamos renuncian a viáticos y asistirán a programa de liderazgo en Estados Unidos

Los diputados de la bancada independiente Vamos, Roberto Zúñiga, Augusto Palacios, Janine Prado y Yamireliz Chong participarán del 31 de mayo al 6 de junio de 2026 en el programa internacional Safeguarding Western Hemisphere Security and Rule of Law, que se desarrollará en Washington D.C., Estados Unidos.

La actividad es organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte del International Visitor Leadership Program (IVLP), considerado el principal programa de intercambio profesional de esa institución.

De acuerdo con un comunicado de la bancada, los diputados renunciaron al uso de pasaporte diplomático y a viáticos del Estado panameño para participar en esta misión oficial.

El programa reunirá a autoridades, expertos en seguridad y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias sobre desafíos regionales vinculados al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y la protección de infraestructuras críticas.

Según la información divulgada, la participación de los legisladores busca fortalecer conocimientos sobre transparencia, supervisión legislativa, fortalecimiento institucional y cooperación regional en materia de seguridad y Estado de derecho.

El IVLP fue creado en 1940 y es uno de los programas de intercambio más reconocidos del Gobierno estadounidense.

Su objetivo es conectar a líderes emergentes de distintos países con instituciones, especialistas y autoridades de Estados Unidos para promover el intercambio de experiencias y la cooperación internacional.

De acuerdo con datos del programa, más de 290 actuales o exjefes de Estado y de Gobierno, así como más de 1,500 ministros de gabinete, han participado en sus actividades.

Entre sus exalumnos figuran la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el primer ministro de Malasia Anwar Ibrahim y el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

La bancada destacó que la participación de los cuatro diputados no representará un costo para el Estado panameño, debido a que el programa es financiado por el Gobierno de Estados Unidos y por los propios participantes.