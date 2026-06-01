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¿Cuándo pagan la quincena de junio? Conozca el calendario para servidores públicos

Los servidores públicos en Panamá ya cuentan con el calendario oficial para el pago de la primera quincena de junio de 2026.
Los servidores públicos en Panamá ya cuentan con el calendario oficial para el pago de la primera quincena de junio de 2026. Pixabay
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Laura Chang
  • 01/06/2026 12:16
De acuerdo con el cronograma, los desembolsos se realizarán de manera escalonada

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Los servidores públicos en Panamá ya cuentan con el calendario oficial para el pago de la primera quincena de junio de 2026, según la programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el cronograma, los desembolsos se realizarán de manera escalonada entre el 10 y el 15 de junio, distribuidos en tres grupos de instituciones estatales para facilitar el proceso de acreditación de salarios.

¿Cuándo pagan la primera quincena de junio de 2026?

El calendario establece las siguientes fechas:

Martes 10 de junio:

Grupo N.° 1

Agentes del Servicio de Protección Institucional

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Miércoles 11 de junio:

Grupo N.° 2

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de junio:

Grupo N.° 3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

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