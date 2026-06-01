¿Cuándo pagan la quincena de junio? Conozca el calendario para servidores públicos

Los servidores públicos en Panamá ya cuentan con el calendario oficial para el pago de la primera quincena de junio de 2026, según la programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el cronograma, los desembolsos se realizarán de manera escalonada entre el 10 y el 15 de junio, distribuidos en tres grupos de instituciones estatales para facilitar el proceso de acreditación de salarios.

¿Cuándo pagan la primera quincena de junio de 2026?

El calendario establece las siguientes fechas: