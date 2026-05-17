¿Cuándo depositan? MEF publica calendario oficial para servidores públicos

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </a></b>confirmó el calendario oficial para el pago de la segunda quincena de mayo de 2026, organizado por grupos de instituciones y distribuido durante tres días.La programación iniciará el miércoles 27 de mayo y continuará hasta el viernes 29 de mayo, siguiendo el sistema escalonado que utiliza el Gobierno para procesar los desembolsos de miles de funcionarios públicos a nivel nacional.<b>¿Quiénes cobran primero?</b>El miércoles 27 de mayo (Grupo 1) recibirán sus pagos:Agentes del S.P.I.Ministerio de Educación (MEDUCA)Estamentos de SeguridadMinisterio de Cultura<b>¿Quiénes cobran el segundo día?</b>El jueves 28 de mayo (Grupo 2) incluye:Asamblea NacionalContraloría GeneralMinisterio de la PresidenciaMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Comercio e IndustriasMinisterio de Obras PúblicasMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de GobiernoMinisterio de Seguridad PúblicaMinisterio de AmbienteTribunal Administrativo de la Función PúblicaDefensoría del Pueblo<b>¿Quiénes recibirán el pago el último día?</b>El viernes 29 de mayo (Grupo 3) corresponde a:Ministerio de Desarrollo AgropecuarioMinisterio de SaludMinisterio de Trabajo y Desarrollo LaboralMinisterio de ViviendaMinisterio de Desarrollo SocialMinisterio de la MujerÓrgano JudicialTribunal ElectoralProcuraduría General de la NaciónFiscalía General ElectoralTribunal de CuentasFiscalía de Cuentas, entre otras entidades.La pregunta que muchos funcionarios hacen cada quincena es si los pagos pueden reflejarse antes o después de la fecha indicada.Aunque el cronograma establece un día específico por institución, el tiempo en que aparece el dinero en la cuenta puede variar dependiendo del banco y del procesamiento electrónico de cada entidad financiera.