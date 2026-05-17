¿Cuándo depositan? MEF publica calendario oficial para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario oficial para el pago de la segunda quincena de mayo de 2026, organizado por grupos de instituciones y distribuido durante tres días.

La programación iniciará el miércoles 27 de mayo y continuará hasta el viernes 29 de mayo, siguiendo el sistema escalonado que utiliza el Gobierno para procesar los desembolsos de miles de funcionarios públicos a nivel nacional.

¿Quiénes cobran primero?

El miércoles 27 de mayo (Grupo 1) recibirán sus pagos:

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación (MEDUCA)

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

¿Quiénes cobran el segundo día?

El jueves 28 de mayo (Grupo 2) incluye:

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

¿Quiénes recibirán el pago el último día?

El viernes 29 de mayo (Grupo 3) corresponde a:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Tribunal Electoral

Procuraduría General de la Nación

Fiscalía General Electoral

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas, entre otras entidades.

La pregunta que muchos funcionarios hacen cada quincena es si los pagos pueden reflejarse antes o después de la fecha indicada.

Aunque el cronograma establece un día específico por institución, el tiempo en que aparece el dinero en la cuenta puede variar dependiendo del banco y del procesamiento electrónico de cada entidad financiera.