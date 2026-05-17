¿Nuevo toque de queda en Panamá? Lo que cambiará en David y las zonas que podrían seguir

La seguridad vuelve a colocarse en el centro del debate en Panamá luego de que las autoridades anunciaran un toque de queda focalizado en el distrito de David, provincia de Chiriquí desde la próxima semana.

La medida busca contener hechos delictivos en zonas específicas y ya genera preguntas entre ciudadanos: ¿dónde aplicará?, ¿qué actividades serán restringidas?, ¿podría llegar a otras provincias?

La decisión surge en medio de reuniones de seguimiento sobre seguridad pública y estrategias para reducir delitos de alto impacto, especialmente homicidios y hechos vinculados a enfrentamientos entre grupos rivales. Las autoridades señalaron que varios de los crímenes registrados guardan relación con conflictos entre bandas.

¿Dónde aplicará el toque de queda en David?

Según la información divulgada por las autoridades, la medida iniciará en el área del Mercado Público de David y abarcará un radio aproximado de 500 metros alrededor de esa zona.

El objetivo es controlar la circulación de personas y reducir situaciones consideradas de riesgo.

¿Será un toque de queda para toda la provincia?

Hasta el momento la medida ha sido presentada como una acción focalizada y no una restricción general para toda la provincia de Chiriquí. Las autoridades insistieron en que se trata de una estrategia dirigida a sectores específicos identificados como puntos sensibles.

¿También habrá restricciones para la venta de licor?

Dentro de las acciones anunciadas también se contempla limitar el expendio de bebidas alcohólicas en las áreas bajo vigilancia, una medida que busca disminuir incidentes relacionados con alteraciones del orden público y situaciones de violencia.

¿Podría extenderse a otras provincias del país?

Esa posibilidad no ha sido descartada. El ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, indicó que otras regiones podrían adoptar medidas similares si las autoridades consideran necesario fortalecer estrategias para combatir la criminalidad.

La pregunta que muchos hacen: ¿esto significa un aumento de la inseguridad?

El anuncio ocurre en un contexto de preocupación por delitos de alto perfil y homicidios. Aunque las autoridades sostienen que buscan una respuesta preventiva y focalizada, el tema ya genera opiniones divididas entre quienes consideran necesaria una acción más fuerte y quienes piden soluciones integrales a largo plazo.

Por ahora, la expectativa está centrada en cómo funcionará la medida en David y si sus resultados podrían convertirla en un modelo aplicable a otras zonas del país.