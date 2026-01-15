Policía Nacional mantiene toque de queda para menores en San Miguelito

La Policía Nacional informó este jueves 15 de enero que se mantiene vigente el toque de queda obligatorio para menores de edad en el distrito de San Miguelito, como parte de las medidas para reforzar la seguridad juvenil y la convivencia ciudadana.

De acuerdo con el comunicado oficial, el horario del toque de queda es de domingo a jueves, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., y viernes y sábados, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Durante estos periodos, todo menor encontrado fuera de su domicilio será trasladado por la Policía de Niñez y Adolescencia a un recinto especial, donde permanecerá bajo custodia hasta que sus padres o tutores legales acudan a retirarlo.

La medida está contemplada en el Decreto Alcaldicio N.º 16-DAI-2024, vigente y publicado en la Gaceta Oficial en septiembre de 2024, el cual establece acciones específicas para fortalecer la seguridad en el distrito.

La Policía Nacional señaló además que ha intensificado los patrullajes motorizados, operativos comunitarios y labores de inteligencia, con el objetivo de reducir los delitos que afectan la convivencia social en San Miguelito.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los padres y tutores legales a cumplir con esta normativa, subrayando que el toque de queda es clave para mantener un distrito más seguro.