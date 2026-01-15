Policía Nacional mantiene toque de queda para menores en San Miguelito

<b>La Policía Nacional informó este jueves 15 de enero que se mantiene vigente el toque de queda obligatorio para menores de edad en el distrito de San Miguelito</b>, como parte de las <b>medidas para reforzar la seguridad juvenil y la convivencia ciudadana</b>.De acuerdo con el comunicado oficial, <b>el horario del toque de queda es de domingo a jueves, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., y viernes y sábados, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.</b> Durante estos periodos, <b>todo menor encontrado fuera de su domicilio será trasladado por la Policía de Niñez y Adolescencia a un recinto especial</b>, donde permanecerá <b>bajo custodia hasta que sus padres o tutores legales acudan a retirarlo</b>.<b>La medida está contemplada en el Decreto Alcaldicio N.º 16-DAI-2024</b>, vigente y <b>publicado en la Gaceta Oficial en septiembre de 2024</b>, el cual establece <b>acciones específicas para fortalecer la seguridad en el distrito</b>.La Policía Nacional señaló además que <b>ha intensificado los patrullajes motorizados, operativos comunitarios y labores de inteligencia</b>, con el objetivo de <b>reducir los delitos que afectan la convivencia social en San Miguelito</b>.Finalmente, <b>las autoridades hicieron un llamado a los padres y tutores legales a cumplir con esta normativa</b>, subrayando que <b>el toque de queda es clave para mantener un distrito más seguro</b>.