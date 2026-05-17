Migración rechaza ingreso de ciudadano con antecedentes penales en Texas

Un ciudadano hondureño fue inadmitido por las autoridades migratorias panameñas luego de intentar ingresar al país en un vuelo procedente de San Pedro Sula, Honduras, informó el Servicio Nacional de Migración.

Durante las verificaciones de rutina realizadas en el punto de entrada, las autoridades detectaron que el extranjero mantenía antecedentes penales en el estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de asalto agravado a un menor de edad.

Según los registros consultados, el ciudadano fue condenado a quince años de prisión por este hecho delictivo.

Tras confirmar la información, Migración procedió a impedir su ingreso al territorio panameño y ordenó su retorno inmediato a su país de origen, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa migratoria vigente.

El Servicio Nacional de Migración destacó que mantiene controles de seguridad permanentes en los puertos y aeropuertos del país, como parte de las acciones dirigidas a proteger el orden público y garantizar la seguridad nacional.