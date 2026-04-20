Servidores públicos cobrarán desde el 27 de abril: MEF revela calendario por instituciones

El pago de la segunda quincena de abril para los servidores públicos ya tiene fecha. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que los desembolsos iniciarán el lunes 27 de abril de 2026 a nivel nacional, organizados por grupos de instituciones.

El calendario, dividido en tres días, busca ordenar el proceso de pago para miles de funcionarios del Estado.

¿Quiénes cobran el lunes 27 de abril?

El Grupo N°1 será el primero en recibir su pago:

- Agentes del S.P.I.

- Ministerio de Educación

- Estamentos de Seguridad

- Ministerio de Cultura

Pagos del martes 28 de abril

El Grupo N°2 incluye entidades clave del aparato estatal:

- Asamblea Nacional

- Contraloría General

- Ministerio de la Presidencia

- Ministerio de Relaciones Exteriores

- Ministerio de Comercio e Industrias

- Ministerio de Obras Públicas

- Ministerio de Economía y Finanzas

- Ministerio de Gobierno

- Ministerio de Seguridad Pública

- Ministerio de Ambiente

- Tribunal Administrativo de la Función Pública

- Defensoría del Pueblo

Miércoles 29 de abril: último grupo

El Grupo N°3 cerrará el calendario de pagos:

- Ministerio de Desarrollo Agropecuario

- Ministerio de Salud

- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

- Ministerio de Vivienda

- Ministerio de Desarrollo Social

- Tribunal Administrativo Tributario

- Ministerio de la Mujer

- Órgano Judicial

- Procuraduría General de la Nación y de la Administración

- Tribunal Electoral

- Fiscalía General Electoral

- Otros gastos de administración

- Tribunal de Cuentas

- Fiscalía de Cuentas

Consulta el calendario completo 2026

El MEF también mantiene disponible el cronograma de pagos para todo el primer semestre del año, el cual puede consultarse en su sitio web oficial: https://www.mef.gob.pa/