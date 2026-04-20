Servidores públicos cobrarán desde el 27 de abril: MEF revela calendario por instituciones

El pago de la segunda quincena de abril para los servidores públicos ya tiene fecha. El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> confirmó que los desembolsos iniciarán el lunes 27 de abril de 2026 a nivel nacional, organizados por grupos de instituciones.El calendario, dividido en tres días, busca ordenar el proceso de pago para miles de funcionarios del Estado.<b> ¿Quiénes cobran el lunes 27 de abril?</b><b>El Grupo N°1 será el primero en recibir su pago:</b>- Agentes del S.P.I.- Ministerio de Educación- Estamentos de Seguridad- Ministerio de Cultura<b>Pagos del martes 28 de abril</b><b>El Grupo N°2 incluye entidades clave del aparato estatal:</b>- Asamblea Nacional- Contraloría General- Ministerio de la Presidencia- Ministerio de Relaciones Exteriores- Ministerio de Comercio e Industrias- Ministerio de Obras Públicas- Ministerio de Economía y Finanzas- Ministerio de Gobierno- Ministerio de Seguridad Pública- Ministerio de Ambiente- Tribunal Administrativo de la Función Pública- Defensoría del Pueblo<b>Miércoles 29 de abril: último grupo</b><b>El Grupo N°3 cerrará el calendario de pagos:</b>- Ministerio de Desarrollo Agropecuario- Ministerio de Salud- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral- Ministerio de Vivienda- Ministerio de Desarrollo Social- Tribunal Administrativo Tributario- Ministerio de la Mujer- Órgano Judicial- Procuraduría General de la Nación y de la Administración- Tribunal Electoral- Fiscalía General Electoral- Otros gastos de administración- Tribunal de Cuentas- Fiscalía de Cuentas<b>Consulta el calendario completo 2026</b>El MEF también mantiene disponible el cronograma de pagos para todo el primer semestre del año, el cual puede consultarse en su sitio web oficial: <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2025/12/Calendario-de-Registro-y-Pago-de-Salario-Primer-semestre-del-2026-003.pdf" target="_blank"> https://www.mef.gob.pa/</a></b>