Pago a servidores públicos en Panamá: ¿cuándo cae la segunda quincena de marzo?

<b>¿Cuándo inicia el pago de la quincena?</b>De acuerdo con el MEF, el pago arrancará este miércoles 25 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el viernes 27, beneficiando a millas de funcionarios del sector público en todo el país.Este sistema por grupos busca agilizar la distribución de los salarios y evitar la congestión en el sistema bancario.<b>Calendario de pago por instituciones</b><b>Miércoles 25 de marzo (Grupo 1)</b>Agentes del SPIMinisterio de Educación (Meduca)Estamentos de seguridadMinisterio de Cultura<b>Jueves 26 de marzo (Grupo 2)</b>Asamblea NacionalContraloría GeneralMinisterio de la PresidenciaMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Comercio e IndustriasMinisterio de Obras PúblicasMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de GobiernoMinisterio de Seguridad PúblicaMinisterio de AmbienteTribunal Administrativo de la Función PúblicaDefensoría del Pueblo<b>Viernes 27 de marzo (Grupo 3)</b>- Ministerio de Desarrollo Agropecuario- Ministerio de Salud- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral- Ministerio de Vivienda- Ministerio de Desarrollo Social- Órgano Judicial- Procuraduría General de la NaciónTribunal Electoral- Fiscalía General ElectoralTribunal de Cuentas