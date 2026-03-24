  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Pago a servidores públicos en Panamá: ¿cuándo cae la segunda quincena de marzo?

El pago de la segunda quincena de marzo a los servidores públicos en Panamá ya tiene fecha oficial.
El pago de la segunda quincena de marzo a los servidores públicos en Panamá ya tiene fecha oficial. | Pixabay
Por
Laura Chang
  • 24/03/2026 10:45
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de marzo inician este miércoles.

El pago de la segunda quincena de marzo a los servidores públicos en Panamá ya tiene fecha oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de desembolsos, que iniciará esta semana y se realizará de forma escalonada.

¿Cuándo inicia el pago de la quincena?

De acuerdo con el MEF, el pago arrancará este miércoles 25 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el viernes 27, beneficiando a millas de funcionarios del sector público en todo el país.

Este sistema por grupos busca agilizar la distribución de los salarios y evitar la congestión en el sistema bancario.

Calendario de pago por instituciones

Miércoles 25 de marzo (Grupo 1)

Agentes del SPI

Ministerio de Educación (Meduca)

Estamentos de seguridad

Ministerio de Cultura

Jueves 26 de marzo (Grupo 2)

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Viernes 27 de marzo (Grupo 3)

- Ministerio de Desarrollo Agropecuario

- Ministerio de Salud

- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

- Ministerio de Vivienda

- Ministerio de Desarrollo Social

- Órgano Judicial

- Procuraduría General de la NaciónTribunal Electoral

- Fiscalía General ElectoralTribunal de Cuentas

VIDEOS
Lo Nuevo