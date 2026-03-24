Jubilados y pensionados cobrarán antes de Semana Santa, según la CSS

La CSS informó que el pago de la segunda quincena se realizará el 17 de abril e incluirá un bono de 50 dólares para jubilados y pensionados, como parte del Programa de Beneficios Permanentes.Este apoyo, establecido en la <b>Ley No. 438 del 14 de junio de 2024</b>, no aplicará para quienes ingresaron al sistema después de su promulgación.La entidad aclaró además que este bono no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la norma que respalda este beneficio.