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Información útil

Jubilados y pensionados cobrarán antes de Semana Santa, según la CSS

Los jubilados y pensionados recibirán su dinero antes de Semana Santa
Los jubilados y pensionados recibirán su dinero antes de Semana Santa | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/03/2026 09:25
La Caja de Seguro Social ajustó su calendario para realizar los pagos a jubilados y pensionados antes de la Semana Santa.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario de pagos, que los jubilados y pensionados recibirán un ajuste en sus fechas de cobro durante el mes de abril, debido a la celebración de la Semana Santa en Panamá.

De acuerdo con la entidad, el pago correspondiente a la primera quincena se realizará el miércoles 1 de abril. Asimismo, precisó que los desembolsos se efectuarán el mismo día, tanto para quienes reciben sus pagos mediante ACH como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.

Jubilados recibirán $50 adicionales en la segunda quincena

La CSS informó que el pago de la segunda quincena se realizará el 17 de abril e incluirá un bono de 50 dólares para jubilados y pensionados, como parte del Programa de Beneficios Permanentes.

Este apoyo, establecido en la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024, no aplicará para quienes ingresaron al sistema después de su promulgación.

La entidad aclaró además que este bono no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la norma que respalda este beneficio.

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