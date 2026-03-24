Jubilados y pensionados cobrarán antes de Semana Santa, según la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario de pagos, que los jubilados y pensionados recibirán un ajuste en sus fechas de cobro durante el mes de abril, debido a la celebración de la Semana Santa en Panamá.

De acuerdo con la entidad, el pago correspondiente a la primera quincena se realizará el miércoles 1 de abril. Asimismo, precisó que los desembolsos se efectuarán el mismo día, tanto para quienes reciben sus pagos mediante ACH como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.