Pago de jubilados comenzará el 19 de marzo, confirma la CSS

Los jubilados y pensionados en Panamá recibirán esta semana el pago correspondiente a la segunda quincena, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad informó que los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán disponible el dinero en sus cuentas el jueves 19 de marzo. Por otro lado, quienes cobran a través de cheques podrán retirar sus pagos a partir del viernes 20 de marzo en los centros habilitados a nivel nacional.

Este desembolso forma parte del cronograma regular de pagos de la CSS, garantizando así el cumplimiento oportuno con los jubilados y pensionados del país.