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Información útil

Pago de jubilados comenzará el 19 de marzo, confirma la CSS

Desembolso de segunda quincena beneficiará a jubilados y pensionados será desde esta semana.
Desembolso de segunda quincena beneficiará a jubilados y pensionados será desde esta semana. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/03/2026 09:53
Los jubilados y pensionados en Panamá recibirán esta semana el pago de la segunda quincena, según informó la Caja de Seguro Social.

Los jubilados y pensionados en Panamá recibirán esta semana el pago correspondiente a la segunda quincena, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad informó que los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán disponible el dinero en sus cuentas el jueves 19 de marzo. Por otro lado, quienes cobran a través de cheques podrán retirar sus pagos a partir del viernes 20 de marzo en los centros habilitados a nivel nacional.

Este desembolso forma parte del cronograma regular de pagos de la CSS, garantizando así el cumplimiento oportuno con los jubilados y pensionados del país.

Jubilados y pensionados recibirán quincenas de abril y bono de $50

La CSS informó que la primera quincena será desembolsada mediante ACH y cheques el miércoles 1 de abril, medida adoptada por motivo de la Semana Santa.

En tanto, la segunda quincena está programada para el viernes 17 de abril, siguiendo el cronograma regular de pagos.

Además de estos desembolsos, los jubilados y pensionados recibirán el primer pago del bono permanente de 50 dólares.

No obstante, la CSS aún debe definir si este beneficio será incluido en la primera o en la segunda quincena del mes.

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