Pago de jubilados comenzará el 19 de marzo, confirma la CSS

Los jubilados y pensionados en Panamá recibirán esta semana el pago correspondiente a la segunda quincena, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS).</a></b>La entidad informó que <b>los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán disponible el dinero en sus cuentas el jueves 19 de marzo. </b>Por otro lado, quienes <b>cobran a través de cheques podrán retirar sus pagos a partir del viernes 20 de marzo</b> en los centros habilitados a nivel nacional.Este desembolso forma parte del cronograma regular de pagos de la CSS, garantizando así el cumplimiento oportuno con los jubilados y pensionados del país.