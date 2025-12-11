Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la última quincena de diciembre

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó, según su calendario oficial de pagos a<b><a href="/tag/-/meta/jubilados"> jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b>, que la <b>segunda quincena de diciembre</b> será acreditada el <b>viernes 19</b> para los beneficiarios que reciben sus fondos a través de ACH.En el caso de quienes cobran mediante <b>cheques físicos</b>, estos podrán retirarse a partir del <b>lunes 22</b> en los centros habilitados a nivel nacional.