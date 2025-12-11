Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la última quincena de diciembre

En el caso de quienes cobran mediante cheques físicos , estos podrán retirarse a partir del lunes 22 en los centros habilitados a nivel nacional.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, según su calendario oficial de pagos a jubilados y pensionados , que la segunda quincena de diciembre será acreditada el viernes 19 para los beneficiarios que reciben sus fondos a través de ACH.

Pagos del bono permanente y bono navideño a jubilados y pensionados

Además de la quincena correspondiente, los jubilados y pensionados del país esperan las fechas en que se harán efectivos el bono permanente y el bono navideño.

El desembolso del bono permanente correspondiente a diciembre será el último del año, de acuerdo con lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que fija un monto anual de $140.

Hasta el momento, solo queda pendiente el pago de $40, correspondiente a la última entrega del año.

En cuanto al bono navideño, respaldado por el artículo 193 de la Ley 51 de 2005 y por la Ley 70 de 2011, la entidad recordó que su entrega es obligatoria; sin embargo, la fecha oficial de pago aún no ha sido anunciada.

Los montos aprobados son los siguientes:

Bono de $60.00: beneficiará a 320,403 pensionados, con una inversión total de $19,197,086.43.

Bono de $100.00: llegará a 59,924 pensionados, con un desembolso de $5,985,300.00.