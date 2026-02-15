  1. Inicio
Jubilados y pensionados comienzan a cobrar desde el 19 de febrero

Desde el 19 de febrero iniciará el desembolso para jubilados y pensionados, de acuerdo con el cronograma establecido.
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/02/2026 10:01
La CSS anunció que los pagos a jubilados y pensionados correspondientes a la segunda quincena de febrero se realizarán después de Carnaval

El calendario oficial de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que los jubilados y pensionados en Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de febrero después de las festividades de Carnaval.

De acuerdo con el cronograma previamente divulgado, los beneficiarios que cobran mediante acreditación bancaria (ACH) recibirán su pago el jueves 19 de febrero.

En tanto, quienes cobran por cheque podrán retirarlo el viernes 20 de febrero en sus respectivos puntos de pago a nivel nacional, según la programación establecida por la entidad.

Caja de Seguro Social fija fechas de pago de marzo por ACH y cheques

La CSS anunció el calendario de pagos correspondiente al mes de marzo.Según informó la entidad, la primera quincena se pagará mediante acreditación bancaria (ACH) el miércoles 4 de marzo, mientras que los pagos por cheque se realizarán el jueves 5 de marzo.

En cuanto a la segunda quincena, los desembolsos por ACH se efectuarán el jueves 19 de marzo, y los cheques estarán disponibles el viernes 20 de marzo en los puntos de pago establecidos a nivel nacional.

