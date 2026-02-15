Jubilados y pensionados comienzan a cobrar desde el 19 de febrero

El calendario oficial de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que los jubilados y pensionados en Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de febrero después de las festividades de Carnaval.

De acuerdo con el cronograma previamente divulgado, los beneficiarios que cobran mediante acreditación bancaria (ACH) recibirán su pago el jueves 19 de febrero.

En tanto, quienes cobran por cheque podrán retirarlo el viernes 20 de febrero en sus respectivos puntos de pago a nivel nacional, según la programación establecida por la entidad.