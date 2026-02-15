Jubilados y pensionados comienzan a cobrar desde el 19 de febrero

El calendario oficial de pagos de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> establece que los jubilados y pensionados en Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de febrero después de las festividades de Carnaval.De acuerdo con el cronograma previamente divulgado, los beneficiarios que cobran mediante acreditación bancaria (ACH) recibirán su pago el <b>jueves 19 de febrero.</b>En tanto, quienes cobran por cheque podrán retirarlo <b>el viernes 20 de febrero </b>en sus respectivos puntos de pago a nivel nacional, según la programación establecida por la entidad.