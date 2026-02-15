Estados Unidos intercepta petrolero ‘Veronica III’ vinculado a la flota fantasma Iraní en el Océano Índico

Estados Unidos ejecutó una operación naval en aguas internacionales del Océano Índico para interceptar el buque petrolero Veronica III, señalado de integrar la denominada “flota en la sombra” dedicada al transporte de petróleo sancionado. El procedimiento, que incluyó abordaje militar sin reportes de violencia, fue confirmado por el Departamento de Defensa estadounidense.

De acuerdo con la información oficial, el tanquero había salido semanas antes del mar Caribe con el objetivo de evadir la vigilancia marítima. La embarcación era rastreada por Washington tras ser vinculada al traslado de crudo iraní y venezolano mediante cambios de bandera, alias operativos y apagado de transpondedores para ocultar su ubicación.

Según el medio informativo Infobae, la interdicción fue realizada por fuerzas militares estadounidenses dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico. Imágenes difundidas por el Pentágono muestran helicópteros aproximándose a la cubierta y personal asegurando la nave acompañado por unidades navales de apoyo.

La acción forma parte de la política de “cuarentena” marítima impulsada por la administración del presidente Donald Trump desde diciembre de 2025, orientada a bloquear rutas logísticas de países bajo sanciones internacionales.

Funcionarios del Departamento de Defensa indicaron que el buque intentó escapar navegando hacia el hemisferio oriental, pero fue seguido desde el Caribe hasta el Índico. “Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”, señalaron en un comunicado.

El caso se suma a una serie de operaciones recientes con las que Washington busca reforzar la aplicación extraterritorial de sanciones energéticas y demostrar su capacidad de proyección naval a escala global, según analistas citados por Infobae