Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 28 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este martes 28 de abril de 2026 se esperan algunas nubosidades con lluvias aisladas, en medio de un ambiente seco y muy cálido en gran parte del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico N.°1, emitido por la Dirección de Meteorología, durante la madrugada se registrarán incursiones nubosas en el Caribe, generando chubascos y aguaceros aislados e intermitentes. También se prevé el desarrollo de tormentas aisladas entre la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, acompañadas de descargas eléctricas.

En la vertiente del Pacífico persistirán lluvias con actividad eléctrica sobre la provincia y el golfo de Chiriquí, así como en sectores aislados del golfo de Panamá. El resto de las provincias mantendrá condiciones de poca nubosidad y tiempo seco durante la mañana.

Para horas de la tarde, el flujo de viento favorecerá un incremento de la nubosidad en Chiriquí, sectores de Veraguas, Darién y la comarca Emberá, donde podrían registrarse aguaceros aislados y posibles tormentas eléctricas. Mientras tanto, otras regiones del país continuarán con ambiente cálido y nubosidad dispersa.

El informe advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos debido al alto volumen de agua en cortos periodos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 31 °C y 34 °C en el Pacífico. En el Caribe se esperan máximas entre 28 °C y 30 °C.

Además, el IMHPA señaló que la sensación térmica podría llegar hasta los 40 °C en el sector Pacífico, aumentando el riesgo de golpes de calor.

Las autoridades también alertaron sobre índices de radiación ultravioleta entre “muy altos” y “extremos” a nivel nacional, con niveles que oscilarán entre 8 y 13, capaces de generar quemaduras y ardor en la piel en un periodo de entre 8 y 25 minutos de exposición al sol.