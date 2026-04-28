Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 28 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a> informó que para este <b>martes 28 de abril de 2026 </b>se esperan algunas nubosidades con lluvias aisladas, en medio de un ambiente seco y muy cálido en gran parte del país.De acuerdo con el boletín meteorológico N.°1, emitido por la Dirección de Meteorología, durante la madrugada se registrarán incursiones nubosas en el Caribe, <b>generando chubascos y aguaceros aislados e intermitentes</b>. También se prevé el desarrollo de<b> tormentas aisladas entre la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro</b>, acompañadas de descargas eléctricas.En la vertiente del Pacífico persistirán <b>lluvias con actividad eléctrica sobre la provincia y el golfo de Chiriquí</b>, así como en sectores aislados del golfo de Panamá. El resto de las provincias mantendrá condiciones de poca nubosidad y tiempo seco durante la mañana.Para horas de la tarde, el flujo de viento favorecerá un incremento de la nubosidad en <b>Chiriquí, sectores de Veraguas, Darién y la comarca Emberá</b>, donde <b>podrían registrarse aguaceros aislados y posibles tormentas eléctricas</b>. Mientras tanto, otras regiones del país continuarán con ambiente cálido y nubosidad dispersa.El informe advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos debido al alto volumen de agua en cortos periodos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre<b> 22 °C y 26</b> <b>°C</b>, mientras que las máximas alcanzarán entre <b>31 °C y 34 °C</b> en el Pacífico. En el Caribe se esperan máximas entre <b>28 °C y 30 °C.</b>Además, el IMHPA señaló que la sensación térmica podría llegar hasta los <b>40 °C </b>en el sector Pacífico, <b>aumentando el riesgo de golpes de calor.</b>Las autoridades también alertaron sobre índices de radiación ultravioleta entre <b>'muy altos' y 'extremos'</b> a nivel nacional, con niveles que oscilarán entre 8 y 13, <b>capaces de generar quemaduras y ardor en la piel en un periodo de entre 8 y 25 minutos de exposición al sol.</b>