¿Por qué aterrizó una aeronave militar de Estados Unidos en Panamá? Senan lo explica

Una aeronave militar de Estados Unidos realizó un aterrizaje técnico en Panamá luego de presentar un desperfecto mecánico durante su trayecto, según informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Se trata de un caza F-16 Fighting Falcon perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que formaba parte del equipo de exhibición F-16 Viper Demo Team. La aeronave volaba en formación junto a otra unidad similar cuando se dirigía de regreso a su país.

El vuelo provenía de Lima, tras la participación en el Peru Airshow 2026, y tuvo que desviarse hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen para atender la falla.

Las autoridades confirmaron que el aterrizaje se realizó de manera segura y sin incidentes. Ambas aeronaves permanecerán en territorio panameño hasta que se completen las revisiones y reparaciones correspondientes.