Trump mantiene distancia de acuerdo con Irán en medio de alza del petróleo mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no estaría dispuesto a aceptar la más reciente propuesta presentada por Irán para intentar poner fin al conflicto entre ambos países, en medio de una creciente tensión internacional que ya impacta los mercados energéticos y la economía global.

De acuerdo con información proporcionada por el medio informativo CNN, la propuesta iraní contemplaba reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, mientras los temas relacionados con el programa nuclear de Teherán serían discutidos posteriormente en nuevas negociaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalaron que Trump no estaría conforme con las condiciones planteadas por el gobierno iraní, lo que mantiene la incertidumbre sobre una posible desescalada del conflicto, según señaló CNN.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se mostró crítico ante la posibilidad de un acuerdo parcial. “Tenemos que asegurarnos de que cualquier acuerdo que se haga, cualquier pacto que se haga, sea uno que definitivamente les impida alcanzar un arma nuclear en cualquier momento”, declaró Rubio durante una entrevista con Fox News.

Aunque las delegaciones de Estados Unidos e Irán aún no concretan una segunda ronda formal de conversaciones en Pakistán, las mismas fuentes aseguran que ambas partes continúan en contacto mediante canales diplomáticos y mediadores internacionales.