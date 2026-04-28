Capturan en México a ‘El Jardinero’, presunto sucesor de ‘El Mencho’

La Secretaría de la Marina de México informó la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado uno de los hombres de mayor confianza y posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien falleció el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco

A través de sus redes sociales, la entifdad informó que, el operativo se realizó en el estado de Nayarit, donde fuerzas federales lograron la detención del presunto líder criminal tras un amplio despliegue de seguridad. “El Jardinero” contaba con órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos con fines de extradición. Además, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Alias “El Jardinero” era señalado como una de las figuras clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Después de su detención, el presunto narcotraficante fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entidad encargada de investigar delitos vinculados al crimen organizado y narcotráfico.

La captura generó alertas preventivas en algunas regiones del país ante el temor de posibles reacciones violentas por parte de grupos criminales ligados a la organización.