Fin de amnistía en Venezuela deja cientos de presos políticos y fuertes críticas

El proceso de flexibilización política en <b>Venezuela </b>surgió tras la captura de <b>Nicolás Maduro</b> el pasado 3 de enero, en un contexto de presión internacional. Desde entonces, sectores del oficialismo, liderados por <b>Jorge Rodríguez</b>, han impulsado iniciativas de diálogo.Sin embargo, dentro del oficialismo coexisten posturas enfrentadas. Figuras como <b>Diosdado Cabello</b> rechazan cualquier apertura amplia, insistiendo en que no debe haber impunidad.Aunque se ha planteado la posibilidad de aplicar indultos presidenciales como mecanismo alternativo, expertos advierten que el fin de la amnistía evidencia el fracaso parcial de la estrategia.