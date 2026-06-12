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El confinamiento de japoneses en Taboga durante la Segunda Guerra Mundial

Residentes de origen japonés son enviados a campos de concentración en California (Estados Unidos), en 1942.
Residentes de origen japonés son enviados a campos de concentración en California (Estados Unidos), en 1942.
Yoshitaro Amano en su Museo Textil Precolombino, en Lima (Perú).
Yoshitaro Amano en su Museo Textil Precolombino, en Lima (Perú).
Fotografía de la ficha de detenido de Yoshitaro Amano.
Fotografía de la ficha de detenido de Yoshitaro Amano.
Por
Angélica M. Guadamuz
  • 13/06/2026 00:00
Durante la Segunda Guerra Mundial, Panamá y Estados Unidos coordinaron el internamiento de ciudadanos japoneses en la isla de Taboga como medida para proteger el Canal de Panamá. La historia de Yoshitaro Amano, acusado de espionaje y convertido en el ‘Prisionero 203’, refleja el impacto humano de aquella política de guerra y seguridad hemisférica

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Detrás de las montañas verdes y la arena blanca, junto al ritmo pausado de la Isla de Taboga, se esconde una negociación de diplomacia. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), este rincón del Pacífico panameño dejó de ser el idílico refugio de fin de semana para convertirse, bajo el más estricto secreto de Estado, en un centro de detención masiva de ciudadanos japoneses.

El papel de la República de Panamá en la geopolítica de la época oculta pasajes de una profunda complejidad. No fue una reacción improvisada de última hora ante la emergencia internacional; fue el resultado de una estrategia de seguridad hemisférica calculada milimétricamente entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. Un pacto confidencial que antepuso la protección de la vía interoceánica a las garantías individuales de cientos de familias que consideraban al istmo su verdadero hogar.

El presidente de Panamá en ese momento, Ricardo Adolfo de la Guardia, alineado por completo con los intereses estratégicos y de seguridad de la administración de Franklin D. Roosevelt, no vaciló en ordenar la inmediata declaración de guerra de la pequeña república contra las potencias del Eje: la Alemania nazi, el Japón imperial y la Italia fascista. El presidente De la Guardia dio luz verde definitiva para activar el plan operativo de la Isla de Taboga, transformando en cuestión de horas la realidad de una comunidad pacífica.

La elección de Taboga como el epicentro geográfico de este sistema de confinamiento forzoso, similar al que se llevaba a cabo en EEUU, no obedeció a una casualidad. Para el cuerpo de asesores militares de los Estados Unidos, las condiciones de la isla representaban un activo estratégico invaluable. Taboga ofrecía la ventaja perfecta de un aislamiento natural infranqueable: situada a solo unas millas de la entrada del Canal en el sector del Pacífico, facilitaba de forma extraordinaria las labores de custodia, suministro logístico y transporte de las tropas encargadas de la vigilancia.

Al mismo tiempo, su separación física del territorio continental evitaba radicalmente que los prisioneros pudieran coordinar, comunicarse o ejecutar eventuales ataques de sabotaje contra las vulnerables infraestructuras de las esclusas del Canal. Además, existía un precedente histórico que los estrategas norteamericanos pusieron sobre la mesa: Panamá ya había empleado la isla de manera eficiente durante la Primera Guerra Mundial para detener e internar a ciudadanos alemanes, demostrando la viabilidad operativa de sus condiciones.

A través de peticiones formalizadas por canales oficiales estrictamente confidenciales, la administración de Roosevelt buscaba amarrar un compromiso absoluto y operativo de Panamá mucho antes de que detonara la declaración formal de guerra. Washington requería la total colaboración policial y territorial para asegurar el perímetro exterior de la vía interoceánica, una petición que el gobierno panameño aceptó tras recibir sólidas garantías de financiamiento integral y un blindaje legal absoluto frente a cualquier reclamo posterior.

Así, en octubre de 1941, el embajador estadounidense, Edwin Wilson, y el canciller panameño, Octavio Fábrega, delinearon una estricta división de tareas: el ejército norteamericano arrestaría a los japoneses dentro de la Zona del Canal, mientras que las autoridades panameñas, respetando formalmente su soberanía, capturarían con sus propios cuerpos policiales a los residentes de origen japonés en el resto del territorio nacional.

Esta red de prevención y confinamiento anticipado respondía a una agenda geopolítica global que Washington ya orquestaba en la región. Al respecto, el historiador canadiense Greg Robinson, profesor de historia en la Université du Québec à Montréal y experto internacional, destaca la naturaleza fría y planificada de la estrategia estadounidense:

“El ejército y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya se estaban preparando para retener a masas de extranjeros enemigos y construyendo un conjunto de lo que ellos mismos llamaban ‘campos de concentración’ para albergarlos meses antes de que el país entrara formalmente en la guerra”.

El caso de Yoshitaro Amano: El ‘Prisionero 203’

Cerca de 250 ciudadanos de origen japonés fueron detenidos en Panamá e internados inicialmente en las barracas de la Isla de Taboga y zonas de detención de Balboa durante los primeros meses tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con las investigaciones del historiador estadounidense C. Harvey Gardiner, experto en la reclusión de asiáticos en el continente, el destino de la colonia japonesa en el istmo quedó sellado de forma matemática en los primeros reportes de 1942:

“Unos 185 civiles japoneses varones fueron puestos bajo estricta custodia militar en el campamento principal de la Isla de Taboga, mientras que el resto del grupo, compuesto por alrededor de 34 mujeres y 47 niños, fue retenido de manera de internamiento temporal en Balboa”.

Entre los detenidos bajo la etiqueta de “extranjeros enemigos”, que eran custodiados en el complejo principal, incomunicados, se encontraba Yoshitaro Amano. El rostro humano y más desgarrador de esta fría maquinaria geopolítica quedó perfectamente ilustrado en su figura. Amano, un influyente y respetado líder comunitario nacido en Yokohama en 1898, se había afincado en el istmo en la década de 1920, era un próspero comerciante, dueño del popular almacén ”La Casa Japonesa”, localizada en la Avenida Central de la capital. Su propiedad del barco atunero Amano Maru, que navegaba de forma constante por el Pacífico panameño, encendió las alarmas máximas de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Para el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los constantes viajes de Amano no respondían a fines comerciales, sino a una sofisticada operación de espionaje para la Armada Imperial japonesa destinada a cartografiar las aguas adyacentes al Canal y medir sus profundidades. El 7 de diciembre de 1941, pocas horas después del ataque a Pearl Harbor, el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia ordenó la declaración de guerra y activó de golpe los planes secretos.

La policía panameña procedió al arresto inmediato de Amano. En un instante, sus cuentas fueron congeladas, sus negocios clausurados de forma permanente y él fue despojado de su identidad civil, siendo catalogado administrativamente por el ejército estadounidense como el ”prisionero de guerra 203”. Tras su procesamiento inicial en Balboa, experimentó en carne propia los rigores del aislamiento en las barracas de Taboga.

En sus diarios, titulados ‘Crónica de mi cautiverio’, Amano retrató con profunda amargura el devastador impacto psicológico de pasar de ser un respetado hombre de negocios a un cautivo obligado a realizar duros trabajos físicos bajo el sol caribeño, custodiado por jóvenes soldados armados.

Su confinamiento en Taboga fue solo el primer paso de un largo calvario. En 1942, bajo estrictos acuerdos de intercambio humanitario de civiles entre Washington y Tokio, el “Prisionero 203” y otros internos fueron trasladados a campos de concentración permanentes en los Estados Unidos, para posteriormente ser repatriados a un Japón devastado por el conflicto.

Sin embargo, la vida de Amano guardaba un giro final que limpiaría su nombre de los estigmas de la guerra. En 1951, impulsado por su indestructible amor por América Latina, se estableció en Perú, abandonando por completo el comercio para volcarse en su verdadera pasión: la arqueología. Dedicó el resto de su vida a rescatar del desierto costero peruano los textiles y cerámicas de la cultura precolombina Chancay, que eran sistemáticamente destruidos por los saqueadores de tumbas.

En 1964 fundó en Lima el renombrado Museo Amano, considerado hoy un pilar fundamental de la conservación de textiles precolombinos. Su fallecimiento en 1982 cerró la vida de un hombre cuyo destino quedó marcado para siempre por la implacable estrategia de guerra que operó secretamente entre las costas de la capital panameña y las playas de Taboga.

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