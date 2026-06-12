El confinamiento de japoneses en Taboga durante la Segunda Guerra Mundial

Cerca de 250 ciudadanos de origen japonés fueron detenidos en Panamá e internados inicialmente en las barracas de la Isla de Taboga y zonas de detención de Balboa durante los primeros meses tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con las investigaciones del historiador estadounidense C. Harvey Gardiner, experto en la reclusión de asiáticos en el continente, el destino de la colonia japonesa en el istmo quedó sellado de forma matemática en los primeros reportes de 1942:<i>'Unos 185 civiles japoneses varones fueron puestos bajo estricta custodia militar en el campamento principal de la Isla de Taboga, mientras que el resto del grupo, compuesto por alrededor de 34 mujeres y 47 niños, fue retenido de manera de internamiento temporal en Balboa'</i>.Entre los detenidos bajo la etiqueta de 'extranjeros enemigos', que eran custodiados en el complejo principal, incomunicados, se encontraba Yoshitaro Amano. El rostro humano y más desgarrador de esta fría maquinaria geopolítica quedó perfectamente ilustrado en su figura. Amano, un influyente y respetado líder comunitario nacido en Yokohama en 1898, se había afincado en el istmo en la década de 1920, era un próspero comerciante, dueño del popular almacén 'La Casa Japonesa', localizada en la Avenida Central de la capital. Su propiedad del barco atunero <i>Amano Maru</i>, que navegaba de forma constante por el Pacífico panameño, encendió las alarmas máximas de los servicios de inteligencia estadounidenses.Para el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los constantes viajes de Amano no respondían a fines comerciales, sino a una sofisticada operación de espionaje para la Armada Imperial japonesa destinada a cartografiar las aguas adyacentes al Canal y medir sus profundidades. El 7 de diciembre de 1941, pocas horas después del ataque a Pearl Harbor, el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia ordenó la declaración de guerra y activó de golpe los planes secretos.La policía panameña procedió al arresto inmediato de Amano. En un instante, sus cuentas fueron congeladas, sus negocios clausurados de forma permanente y él fue despojado de su identidad civil, siendo catalogado administrativamente por el ejército estadounidense como el 'prisionero de guerra 203'. Tras su procesamiento inicial en Balboa, experimentó en carne propia los rigores del aislamiento en las barracas de Taboga. En sus diarios, titulados ‘Crónica de mi cautiverio’, Amano retrató con profunda amargura el devastador impacto psicológico de pasar de ser un respetado hombre de negocios a un cautivo obligado a realizar duros trabajos físicos bajo el sol caribeño, custodiado por jóvenes soldados armados.Su confinamiento en Taboga fue solo el primer paso de un largo calvario. En 1942, bajo estrictos acuerdos de intercambio humanitario de civiles entre Washington y Tokio, el 'Prisionero 203' y otros internos fueron trasladados a campos de concentración permanentes en los Estados Unidos, para posteriormente ser repatriados a un Japón devastado por el conflicto.Sin embargo, la vida de Amano guardaba un giro final que limpiaría su nombre de los estigmas de la guerra. En 1951, impulsado por su indestructible amor por América Latina, se estableció en Perú, abandonando por completo el comercio para volcarse en su verdadera pasión: la arqueología. Dedicó el resto de su vida a rescatar del desierto costero peruano los textiles y cerámicas de la cultura precolombina Chancay, que eran sistemáticamente destruidos por los saqueadores de tumbas.En 1964 fundó en Lima el renombrado Museo Amano, considerado hoy un pilar fundamental de la conservación de textiles precolombinos. Su fallecimiento en 1982 cerró la vida de un hombre cuyo destino quedó marcado para siempre por la implacable estrategia de guerra que operó secretamente entre las costas de la capital panameña y las playas de Taboga.