El confinamiento de japoneses en Taboga durante la Segunda Guerra Mundial

Detrás de las montañas verdes y la arena blanca, junto al ritmo pausado de la Isla de Taboga, se esconde una negociación de diplomacia. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), este rincón del Pacífico panameño dejó de ser el idílico refugio de fin de semana para convertirse, bajo el más estricto secreto de Estado, en un centro de detención masiva de ciudadanos japoneses.

El papel de la República de Panamá en la geopolítica de la época oculta pasajes de una profunda complejidad. No fue una reacción improvisada de última hora ante la emergencia internacional; fue el resultado de una estrategia de seguridad hemisférica calculada milimétricamente entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. Un pacto confidencial que antepuso la protección de la vía interoceánica a las garantías individuales de cientos de familias que consideraban al istmo su verdadero hogar.

El presidente de Panamá en ese momento, Ricardo Adolfo de la Guardia, alineado por completo con los intereses estratégicos y de seguridad de la administración de Franklin D. Roosevelt, no vaciló en ordenar la inmediata declaración de guerra de la pequeña república contra las potencias del Eje: la Alemania nazi, el Japón imperial y la Italia fascista. El presidente De la Guardia dio luz verde definitiva para activar el plan operativo de la Isla de Taboga, transformando en cuestión de horas la realidad de una comunidad pacífica.

La elección de Taboga como el epicentro geográfico de este sistema de confinamiento forzoso, similar al que se llevaba a cabo en EEUU, no obedeció a una casualidad. Para el cuerpo de asesores militares de los Estados Unidos, las condiciones de la isla representaban un activo estratégico invaluable. Taboga ofrecía la ventaja perfecta de un aislamiento natural infranqueable: situada a solo unas millas de la entrada del Canal en el sector del Pacífico, facilitaba de forma extraordinaria las labores de custodia, suministro logístico y transporte de las tropas encargadas de la vigilancia.

Al mismo tiempo, su separación física del territorio continental evitaba radicalmente que los prisioneros pudieran coordinar, comunicarse o ejecutar eventuales ataques de sabotaje contra las vulnerables infraestructuras de las esclusas del Canal. Además, existía un precedente histórico que los estrategas norteamericanos pusieron sobre la mesa: Panamá ya había empleado la isla de manera eficiente durante la Primera Guerra Mundial para detener e internar a ciudadanos alemanes, demostrando la viabilidad operativa de sus condiciones.

A través de peticiones formalizadas por canales oficiales estrictamente confidenciales, la administración de Roosevelt buscaba amarrar un compromiso absoluto y operativo de Panamá mucho antes de que detonara la declaración formal de guerra. Washington requería la total colaboración policial y territorial para asegurar el perímetro exterior de la vía interoceánica, una petición que el gobierno panameño aceptó tras recibir sólidas garantías de financiamiento integral y un blindaje legal absoluto frente a cualquier reclamo posterior.

Así, en octubre de 1941, el embajador estadounidense, Edwin Wilson, y el canciller panameño, Octavio Fábrega, delinearon una estricta división de tareas: el ejército norteamericano arrestaría a los japoneses dentro de la Zona del Canal, mientras que las autoridades panameñas, respetando formalmente su soberanía, capturarían con sus propios cuerpos policiales a los residentes de origen japonés en el resto del territorio nacional.

Esta red de prevención y confinamiento anticipado respondía a una agenda geopolítica global que Washington ya orquestaba en la región. Al respecto, el historiador canadiense Greg Robinson, profesor de historia en la Université du Québec à Montréal y experto internacional, destaca la naturaleza fría y planificada de la estrategia estadounidense:

“El ejército y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya se estaban preparando para retener a masas de extranjeros enemigos y construyendo un conjunto de lo que ellos mismos llamaban ‘campos de concentración’ para albergarlos meses antes de que el país entrara formalmente en la guerra”.