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Jubilados y pensionados ya tienen fecha para cobrar el bono de abril

La CSS define fecha de pago del bono para pensionados en abril
La CSS define fecha de pago del bono para pensionados en abril | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/03/2026 11:29
La Caja de Seguro Social confirmó la fecha del pago para jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer pago correspondiente al Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados del país.

Este desembolso será de $50.00 y se otorga conforme a lo establecido en la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024, como parte de las medidas de apoyo económico a este sector de la población.

El beneficio está destinado a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que se encontraban activos en planilla al momento de la promulgación de la ley, es decir, hasta el 14 de junio de 2024.

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De acuerdo con la entidad, el primer desembolso será de $50 en abril, seguido de un segundo pago de $50 en agosto y un tercer aporte de $40 en diciembre.

Esta medida busca brindar un alivio económico a miles de beneficiarios frente al aumento del costo de vida, mediante un incentivo que se mantendrá de forma permanente, según lo aprobado por ley.

La CSS también aclaró que este bono no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la norma que respalda este beneficio.

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