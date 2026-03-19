Jubilados y pensionados ya tienen fecha para cobrar el bono de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer pago correspondiente al Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados del país.

Este desembolso será de $50.00 y se otorga conforme a lo establecido en la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024, como parte de las medidas de apoyo económico a este sector de la población.

El beneficio está destinado a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que se encontraban activos en planilla al momento de la promulgación de la ley, es decir, hasta el 14 de junio de 2024.