¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados? Calendario de la segunda quincena de marzo

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados en Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de marzo a partir del jueves 19 de marzo.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante depósito podrán disponer del dinero desde esa fecha. En tanto, quienes cobran por medio de cheque podrán retirarlo a partir del viernes 20 de marzo.

La CSS recomendó a los jubilados y pensionados verificar con anticipación su modalidad de pago y tomar las previsiones necesarias conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial.