¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados? Calendario de la segunda quincena de marzo

La Caja de Seguros Social anuncia fechas de pago para jubilados y pensionados de la segunda quincena de marzo.
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/03/2026 12:02
La Caja de Seguro Social anunció las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondientes a la segunda quincena de marzo.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados en Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de marzo a partir del jueves 19 de marzo.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante depósito podrán disponer del dinero desde esa fecha. En tanto, quienes cobran por medio de cheque podrán retirarlo a partir del viernes 20 de marzo.

La CSS recomendó a los jubilados y pensionados verificar con anticipación su modalidad de pago y tomar las previsiones necesarias conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial.

Jubilados y pensionados recibirán quincenas y bono permanente en abril

La CSS informó que en abril los jubilados y pensionados de Panamá recibirán sus pagos habituales de quincena. La primera quincena estará disponible desde el 1 de abril y la segunda a partir del 17 de abril, según el calendario oficial.

Además, en abril se realizará el primer desembolso del bono permanente establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este beneficio contempla un pago anual de 140 dólares, que será entregado en tres partes: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La CSS aclaró que el bono permanente solo aplica para los beneficiarios que ya formaban parte de la planilla de pagos al momento de la promulgación de la ley. Las personas incorporadas posteriormente no recibirán este beneficio, conforme a lo establecido en la normativa.

La entidad recomendó a los jubilados y pensionados verificar su modalidad de pago y las fechas correspondientes para evitar inconvenientes en el cobro.

