Bono permanente y quincena: así se pagará a jubilados y pensionados en abril

La<b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> Caja de Seguro Social (CSS) </a></b>anunció el calendario de pagos correspondiente al mes de abril para jubilados y pensionados, el cual presenta un ajuste debido a la celebración de la Semana Santa en Panamá.<b>De acuerdo con la entidad, el pago de la primera quincena se realizará el 1 de abril, </b>adelantándose con el fin de garantizar que los beneficiarios cuenten con sus ingresos antes de los días festivos.<b>En tanto, la segunda quincena está programada para el viernes 17 de abril. </b>La CSS precisó que en ambas fechas los desembolsos se efectuarán el mismo día tanto para quienes reciben sus pagos mediante ACH como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.