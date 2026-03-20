Bono permanente y quincena: así se pagará a jubilados y pensionados en abril

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario de pagos correspondiente al mes de abril para jubilados y pensionados, el cual presenta un ajuste debido a la celebración de la Semana Santa en Panamá.

De acuerdo con la entidad, el pago de la primera quincena se realizará el 1 de abril, adelantándose con el fin de garantizar que los beneficiarios cuenten con sus ingresos antes de los días festivos.

En tanto, la segunda quincena está programada para el viernes 17 de abril. La CSS precisó que en ambas fechas los desembolsos se efectuarán el mismo día tanto para quienes reciben sus pagos mediante ACH como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.