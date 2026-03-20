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Información útil

Bono permanente y quincena: así se pagará a jubilados y pensionados en abril

La CSS anuncia primer pago del bono permanente para jubilados en abril
La CSS anuncia primer pago del bono permanente para jubilados en abril Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/03/2026 12:06
Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán sus pagos en dos fechas clave este mes.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario de pagos correspondiente al mes de abril para jubilados y pensionados, el cual presenta un ajuste debido a la celebración de la Semana Santa en Panamá.

De acuerdo con la entidad, el pago de la primera quincena se realizará el 1 de abril, adelantándose con el fin de garantizar que los beneficiarios cuenten con sus ingresos antes de los días festivos.

En tanto, la segunda quincena está programada para el viernes 17 de abril. La CSS precisó que en ambas fechas los desembolsos se efectuarán el mismo día tanto para quienes reciben sus pagos mediante ACH como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.

Pago del bono permanente en abril será en la segunda quincena

La CSS informó, mediante un comunicado emitido el jueves 19 de marzo, que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados del país.

Este desembolso será de 50 dólares y se otorga conforme a lo establecido en la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024, como parte de las medidas de apoyo económico destinadas a este sector de la población.

La entidad aclaró además que este bono no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la norma que respalda este beneficio, por lo que solo un grupo específico de jubilados podrá acceder al pago.

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