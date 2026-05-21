¿Tu relación es peligrosa? Estas alertas podrían indicar riesgo de feminicidio

Lo que comienza como “celos”, control constante o amenazas puede escalar a un riesgo mucho más alto.

Investigaciones internacionales sobre violencia de pareja han identificado patrones repetidos en casos que terminaron en feminicidio, y especialistas advierten que muchas señales aparecen antes del desenlace fatal. Reconocerlas puede ser clave para actuar a tiempo.

Diversos estudios sobre homicidios cometidos por parejas o exparejas encontraron que existen factores que aumentan significativamente el nivel de peligro.

No se trata de una fórmula exacta, pero sí de indicadores que aparecen de manera recurrente en numerosos casos analizados por investigadores y organismos especializados.

Señales que podrían indicar un riesgo elevado

Amenazas directas de muerte

Frases como “si no eres mía no serás de nadie”, “te voy a matar” o amenazas contra hijos y familiares no deben verse como expresiones impulsivas por el momento o “arranques de ira”. Estudios señalan que las amenazas previas son uno de los indicadores más frecuentes en feminicidios de pareja.

Intentos de estrangulamiento o asfixia

Uno de los factores que más preocupa a expertos es cuando la agresión incluye agarrar el cuello, impedir respirar o presionar la garganta, incluso si no dejó lesiones visibles. Investigaciones identifican este antecedente como una señal de riesgo extremadamente alta.

Control obsesivo y vigilancia permanente

Revisar el celular, exigir ubicaciones, controlar amistades, prohibir salidas o monitorear redes sociales puede ser más que una conducta tóxica. Los estudios relacionan conductas de control extremo con un mayor riesgo de violencia letal.

Acoso o persecución tras una ruptura

Las llamadas insistentes, seguir a la víctima, aparecer en lugares inesperados o vigilar sus movimientos son señales de alerta importantes. Las investigaciones muestran que el peligro puede aumentar cuando la relación termina o está por terminar.

Acceso a armas o amenazas con objetos peligrosos

La presencia de armas de fuego o amenazas con cuchillos u otros objetos aparece entre los factores más fuertes asociados con feminicidios.

Violencia física que aumenta con el tiempo

Empujones, golpes, agresiones sexuales o ataques cada vez más intensos pueden reflejar una escalada progresiva de violencia.

Comentarios sobre matar o hacerse daño

Algunos agresores comunican o insinúan intenciones violentas antes del hecho, lo que investigadores denominan “filtración” o señales previas. Estas pueden incluir amenazas, mensajes, planes o expresiones sobre violencia extrema.

Especialistas subrayan que una señal aislada no significa automáticamente que ocurrirá un feminicidio.

Sin embargo, cuando varios factores aparecen juntos —control extremo, amenazas, acoso y violencia física— el nivel de riesgo puede aumentar considerablemente.