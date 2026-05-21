Presidente Mulino: ‘No he tenido nada que ver con los candidatos al Canal’

El presidente de José Raúl Mulino se refirió este jueves a la escogencia del nuevo administrador del Canal de Panamá, asegurando que mantiene las mismas expectativas que tiene el pueblo panameño sobre la decisión que debe tomar la junta directiva de la vía interoceánica.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino señaló que espera que la elección “sea una buena escogencia por parte de la junta directiva” y explicó que, según le informó el ministro para Asuntos del Canal, la designación se realizará este mismo día.

“Tengo entendido, por lo que me informó el ministro del Canal, que hoy se hará la elección y yo estaré conversando con el que se decida en la junta directiva inmediatamente después para darle un mensaje de apoyo y felicitaciones por ese altísimo reconocimiento que hace la junta directiva del Canal hacia esa persona, cumpliendo el mandato constitucional y legal y, por supuesto, con total independencia del Órgano Ejecutivo”, expresó el mandatario.

Mulino también enfatizó que no ha intervenido en el proceso de selección ni en la evaluación de los aspirantes al cargo.

“Yo no he tenido absolutamente nada que ver ni que hacer ni con los candidatos ni con las preferencias. He oído nombres, así como usted y como muchos panameños. Lo que elija la junta directiva, por supuesto, para el Órgano Ejecutivo está bien”, manifestó.

Mulino destaca al Canal como eje estratégico para futuros proyectos del país

El presidente destacó además la importancia estratégica que representa el Canal para el país y adelantó que la nueva administración tendrá un papel clave en el desarrollo de futuros proyectos relacionados con la ruta marítima y la posición geográfica de Panamá.

“Ahora el Canal arranca un proceso de proyectos importantes para la ruta y la posición geográfica del país, y junto con ellos será importante la evaluación tanto del Canal como del Gobierno Central para los temas que vendrán en la ruta”, sostuvo.

Mulino reiteró que el Canal de Panamá continúa siendo uno de los principales símbolos de orgullo nacional y aseguró que el Ejecutivo mantendrá una relación de cooperación con la administración canalera.

“El Canal de Panamá siempre será vital e importante y refleja el mayor orgullo. La posición geográfica la define el Canal y estamos habidos de poder trabajar positivamente, como se ha venido trabajando con el administrador [Ricauter Vásquez], y abrir las puertas del Gobierno para trabajar con la administración del Canal de Panamá”, concluyó.