Presidente Mulino y la ACP definen proyectos estratégicos para el Canal de Panamá en la próxima década

El presidente José Raúl Mulino se reunió este miércoles 22 de octubre con los miembros de la Junta Asesora Internacional y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para analizar los proyectos que marcarán el desarrollo de la vía interoceánica en los próximos diez años, así como la estrategia de inversión que busca fortalecer su aporte al país.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de las Garzas, Mulino destacó el “momento interesante” que atraviesa el Canal y reiteró el respaldo del Gobierno a las iniciativas de la ACP, especialmente aquellas relacionadas con su promoción ante la comunidad internacional. “Tenemos mucha confianza en un Canal próspero con el beneficio de Panamá”, afirmó el mandatario.

La reunión, la tercera bajo la administración de Mulino y la trigésima novena desde que el Canal pasó a manos panameñas, contó con la participación del presidente de la Junta Asesora, William Flanagan; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y otros miembros de ambas juntas.

Entre los temas abordados se destacaron los avances de proyectos estratégicos como la construcción de un gasoducto, nuevas terminales portuarias y el desarrollo del proyecto Río Indio, destinado a garantizar el suministro de agua tanto para la población como para las operaciones del Canal.

Mulino agradeció a los asesores internacionales por su compromiso con la vía acuática y por aportar su experiencia en la planificación del futuro del Canal, considerado uno de los pilares del crecimiento económico y logístico de Panamá.