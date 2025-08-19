  1. Inicio
Consejo de Gabinete declara proyecto de Río Indio ‘de interés público’

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, calificó el proyecto del Río Indio como “impostergable” para la sostenibilidad hídrica de la vía.
El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, calificó el proyecto del Río Indio como “impostergable” para la sostenibilidad hídrica de la vía. Presidencia de la República
Por
Adriana Berna
  • 20/08/2025 00:51
La medida tomada por el gobierno nacional incluye la delimitación de un polígono de influencia para proteger a las comunidades y regular el uso de tierras

El Consejo de Gabinete declara de interés público el desarrollo del proyecto del Río Indio.

La medida responde a las inquietudes expresadas por las comunidades de la cuenca sobre posibles riesgos de especulación y manejo irregular de tierras vinculados a la creación del nuevo lago.

Para garantizar sus derechos, el Gobierno Nacional anunció dos acciones concretas: la definición del polígono de influencia del proyecto y su declaratoria de interés público.

Con la delimitación del polígono, se establece legalmente qué tierras y comunidades están relacionadas con el desarrollo de la obra, además de los mecanismos para proteger a los residentes y propietarios.

En este sentido, se determinó que cualquier venta de terrenos, nuevas construcciones, préstamos, cambios de uso de suelo o actividades económicas dentro del área deberá contar con la no objeción de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Asimismo, se ordenó que todas las instituciones del Estado colaboren activamente en el desarrollo ordenado del proyecto, agilizando la atención de las necesidades de las comunidades y asegurando respuestas más coordinadas y eficientes.

Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Ricauter Vásquez señaló que llevar acabo este proyecto es “importante e impostergable” para mantener la confiabilidad de la vía y garantizar su operación a largo plazo.

Mientras que , la subadministradora del Canal, Illya Espino de Marotta, señaló que el proyecto de Río Indio es “prioridad para el país” ya que permitirá seguir abasteciendo de agua potable a más de 2 millones de panameños así como mantener la competitividad del Canal.

Presupuesto del Canal de Panamá

La ACP y el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, presentaron tras el Consejo de Gabinete el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal de 2026, que contempla ingresos totales por $527.2 millones, gastos de operación por $1.615 millones y aportes directos al Estado por $3.193.8 millones, cifra que representa $404 millones más que lo aprobado en 2025.

Vásquez, explicó que el presupuesto garantizará el funcionamiento continuo, seguro y rentable de la vía interoceánica, al tiempo que permitirá avanzar en sus programas de modernización.

Aunque se prevé una disminución en el tránsito de buques debido al panorama económico global, Vásquez aclaró que ello no implicará una reducción significativa en las inversiones y gastos necesarios para la operación del Canal.

Otros proyectos

La ACP también proyecta una renovación generacional de su fuerza laboral, con la contratación de entre 2.500 y 3.500 personas en los próximos años, además de la apertura de nuevas plazas de trabajo.

El presupuesto incluye $756 millones en programas de inversión, de los cuales $337,7 millones se destinan a nuevos proyectos, como estudios para terminales portuarias, un gaseoducto y la posible construcción de una carretera sobre la ribera oeste. Además, se contempla una reserva de contingencia de $72.5 millones para proyectos adicionales o imprevistos.

Vásquez subrayó que estas inversiones forman parte del compromiso del Canal con la modernización, la innovación y la sostenibilidad, consolidando su rol estratégico en la economía panameña y el comercio mundial.

