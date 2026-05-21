¿Qué hablarán Mulino y María Corina Machado? Presidente revela detalles del encuentro

El presidente de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, confirmó que sostendrá una reunión este lunes 25 de mayo con<b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado"> María Corina Machado</a></b>, en un encuentro que, según indicó, estará centrado en intercambiar perspectivas sobre la situación política y democrática de Venezuela.Durante la conferencia de prensa de los jueves, el mandatario explicó que la cita fue solicitada por Machado hace aproximadamente tres semanas y precisó que, por ahora, no existe una agenda específica establecida para el encuentro.<i><b>'Hace como tres semanas ella me pidió la cita. Se la di y la vamos a tener el lunes, en algún momento de la mañana. No hay nada en agenda, simplemente siempre es un placer verla'</b></i>, manifestó Mulino.El presidente señaló que uno de los principales intereses del encuentro será escuchar la visión de la dirigente venezolana sobre el escenario político de su país y las perspectivas hacia una eventual recuperación democrática.<i><b>'Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela'</b></i>, expresó.Mulino también reiteró que la situación venezolana continúa siendo un tema de preocupación regional y afirmó que Panamá seguirá respaldando esfuerzos conjuntos para impulsar una salida democrática.<i><b>'Es un problema que nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible'</b></i>, añadió el mandatario.La visita de Machado a Panamá forma parte de una gira regional y contempla encuentros con la comunidad venezolana radicada en el país, además de reuniones con actores políticos y autoridades panameñas.De acuerdo con información divulgada previamente, la líder opositora permanecerá en Panamá entre el 22 y el 25 de mayo y también sostendrá reuniones con miembros de la diáspora venezolana