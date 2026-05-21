¿Qué hablarán Mulino y María Corina Machado? Presidente revela detalles del encuentro

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que sostendrá una reunión este lunes 25 de mayo con María Corina Machado, en un encuentro que, según indicó, estará centrado en intercambiar perspectivas sobre la situación política y democrática de Venezuela.

Durante la conferencia de prensa de los jueves, el mandatario explicó que la cita fue solicitada por Machado hace aproximadamente tres semanas y precisó que, por ahora, no existe una agenda específica establecida para el encuentro.

“Hace como tres semanas ella me pidió la cita. Se la di y la vamos a tener el lunes, en algún momento de la mañana. No hay nada en agenda, simplemente siempre es un placer verla”, manifestó Mulino.

El presidente señaló que uno de los principales intereses del encuentro será escuchar la visión de la dirigente venezolana sobre el escenario político de su país y las perspectivas hacia una eventual recuperación democrática.

“Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, expresó.

Mulino también reiteró que la situación venezolana continúa siendo un tema de preocupación regional y afirmó que Panamá seguirá respaldando esfuerzos conjuntos para impulsar una salida democrática.

“Es un problema que nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, añadió el mandatario.

La visita de Machado a Panamá forma parte de una gira regional y contempla encuentros con la comunidad venezolana radicada en el país, además de reuniones con actores políticos y autoridades panameñas.

De acuerdo con información divulgada previamente, la líder opositora permanecerá en Panamá entre el 22 y el 25 de mayo y también sostendrá reuniones con miembros de la diáspora venezolana