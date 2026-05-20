EXCLUSIVA | María Corina anuncia el lugar donde se reunirá con la diáspora venezolana en Panamá

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, reveló en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, en alianza informativa con Radio Panamá, el lugar donde sostendrá un encuentro con la diáspora venezolana residente en el país. Machado anunció que la reunión se realizará este sábado 23 de mayo en la avenida Cuba, entrando por calle 32, en la ciudad de Panamá, como parte de su visita oficial al país y de una gira regional enfocada en la situación política venezolana.

La entrevista completa será publicada este jueves en la edición impresa de La Estrella de Panamá.

Machado abordó temas clave sobre Venezuela y Panamá

Durante la conversación exclusiva, la líder opositora habló sobre distintos temas relacionados con el futuro político de Venezuela, la transición democrática, su relación con el presidente panameño José Raúl Mulino, el fallecimiento de Carmen Navas y su regreso al país suramericano. La visita de Machado ocurre en un momento de alta tensión política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 3 de enero en fuerte Tiuna, al sureste de Caracas, y las crecientes expectativas sobre el futuro del país.

Así será la agenda de María Corina Machado en Panamá

La Estrella de Panamá conoció previamente parte de la agenda oficial que desarrollará la premio Nobel de la Paz durante su estadía en el país. Machado llegará a Panamá este viernes 22 de mayo y, además del encuentro con la diáspora venezolana el sábado, sostendrá reuniones políticas y diplomáticas durante los días siguientes. El domingo 24 de mayo participará en un encuentro con miembros de la oposición venezolana, mientras que este lunes 25 de mayo mantendrá reuniones oficiales con Mulino y el canciller panameño Javier Martínez-Acha. Ese mismo día también recibirá las llaves de la ciudad de Panamá de manos del alcalde Mayer Mizrachi, en un acto protocolar que forma parte de su visita oficial.

Panamá será punto de encuentro de venezolanos en el exterior