EXCLUSIVA | María Corina anuncia el lugar donde se reunirá con la diáspora venezolana en Panamá

<b>La Estrella de Panamá</b> conoció previamente parte de la agenda oficial que desarrollará la<b> premio Nobel de la Paz</b> durante su estadía en el país.<b>Machado </b>llegará a <b>Panamá </b>este <b>viernes 22 de mayo</b> y, además del encuentro con la diáspora venezolana el sábado,<b> sostendrá reuniones políticas y diplomáticas durante los días siguientes</b>.El domingo 24 de mayo <b>participará en un encuentro con miembros de la oposición venezolana</b>, mientras que <b>este lunes 25 de mayo mantendrá reuniones oficiales con Mulino y el canciller panameño Javier Martínez-Acha</b>.Ese mismo día también <b>recibirá las llaves de la ciudad de Panamá de manos del alcalde Mayer Mizrachi</b>, en un acto protocolar que forma parte de su visita oficial.