Lista Clinton: Sociedades registradas en Panamá y embarcaciones son designadas por la OFAC

Dos sociedades registradas en Panamá y seis embarcaciones con bandera panameña fueron añadidas a la Lista Clinton de Estados Unidos este martes 19 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la designación de estas sociedades y embarcaciones, junto con decenas de otras, está dirigida contra los organizadores de una flotilla que intenta ingresar a Gaza y apoyar al grupos terrorista Hamás.

“La flotilla pro terror intentando llegar a Gaza es un intento ridículo to minar el exitoso progreso del presidente [Donald] Trump hacia una paz duradera en la región”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

“Tesoro seguirá cortando el apoyo financiero global de las redes de Hamás, sin importar en que parte del mundo estén”.

Las sociedades registradas en Panamá son Aquila Worldwide Marine Developments Corp, con sede registrada en Global Plaza, calle 50; y Veinto Global Marine Inc, con sede en el mismo edificio.

Ambas sociedades fueron inscritas en el registro panameño el 13 de octubre de 2025 con el mismo agente residente, Karnakis & Karnakis.

Aquila es presidida por Sevim Desak, acompañado por Olga Anisimova y Hanife Yildiz en la junta directiva. Veinto es presidida por Shalala Ismayilova y la junta directiva es completada con Huseyin Yildiz y Sevda Yildiz.

Además, hay seis embarcaciones con bandera panameña en el listado. Se trata del tanquero de petróleo Midas, el tanquero de gas liquificado de petróleo Quantum Star, el tanquero químico y de petróleo Swift Falcon y el tanquero de petróleo crudo Tejas.