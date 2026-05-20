Corte no admite nuevo recurso de Carrizo por enriquecimiento injustificado

Investigación también generó cautelación de bienesLa investigación contra Carrizo también derivó en medidas cautelares de carácter administrativo adoptadas por la Contraloría General de la República.La entidad ordenó la cautelación de propiedades y cuentas bancarias del exvicepresidente por un monto de 1.3 millones de dólares.Aunque las medidas fueron adoptadas en la esfera administrativa y no penal, forman parte de las actuaciones relacionadas con las pesquisas sobre presuntas irregularidades patrimoniales.<b>Carrizo permanece bajo retención domiciliaria desde el 28 de enero de 2026, cuando una jueza de garantías le impuso esa medida cautelar junto con el impedimento de salida del país dentro de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado</b>. Posteriormente, el 12 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó ambas medidas al considerar que eran necesarias para garantizar los fines del proceso penal.La defensa del exvicepresidente ha rechazado las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y sostiene que no existe evidencia que vincule a Carrizo con fondos públicos o dinero proveniente de contratistas del Estado.