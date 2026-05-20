‘Estados Unidos miente y manipula’: Díaz-Canel sale en defensa de Raúl Castro y eleva tensión con Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó la tarde de este miércoles 20 de mayo con dureza a la reciente imputación anunciada por el Gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro y calificó la medida como una maniobra política sin sustento legal, en un mensaje publicado en su cuenta de X que volvió a encender el choque verbal entre La Habana y Washington.

Díaz-Canel aseguró que la acción estadounidense no responde a criterios jurídicos, sino a una estrategia dirigida a “fabricar expedientes” para justificar una escalada de presión contra Cuba.

El mandatario sostuvo que la decisión refleja “la soberbia y frustración” de Estados Unidos frente a la permanencia y resistencia del modelo político cubano.

“Estados Unidos miente y manipula”, escribió el gobernante cubano, al rechazar las acusaciones relacionadas con el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, uno de los episodios más delicados y controvertidos en la historia reciente entre ambos países.

“EE.UU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996.”

Según la postura oficial cubana, el gobierno estadounidense ignora deliberadamente documentos y advertencias que, según La Habana, demuestran que las aeronaves habían realizado repetidas incursiones en el espacio aéreo cubano.