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‘Estados Unidos miente y manipula’: Díaz-Canel sale en defensa de Raúl Castro y eleva tensión con Washington

Según la postura oficial cubana, el gobierno estadounidense ignora deliberadamente documentos y advertencias que, según La Habana, demuestran que las aeronaves habían realizado repetidas incursiones en el espacio aéreo cubano.
Según la postura oficial cubana, el gobierno estadounidense ignora deliberadamente documentos y advertencias que, según La Habana, demuestran que las aeronaves habían realizado repetidas incursiones en el espacio aéreo cubano. EFE
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Laura Chang
  • 20/05/2026 16:33
Díaz-Canel calificó la medida como una maniobra política sin sustento legal, en un mensaje publicado en su cuenta de X que volvió a encender el choque verbal entre La Habana y Washington.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó la tarde de este miércoles 20 de mayo con dureza a la reciente imputación anunciada por el Gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro y calificó la medida como una maniobra política sin sustento legal, en un mensaje publicado en su cuenta de X que volvió a encender el choque verbal entre La Habana y Washington.

Díaz-Canel aseguró que la acción estadounidense no responde a criterios jurídicos, sino a una estrategia dirigida a “fabricar expedientes” para justificar una escalada de presión contra Cuba.

El mandatario sostuvo que la decisión refleja “la soberbia y frustración” de Estados Unidos frente a la permanencia y resistencia del modelo político cubano.

“Estados Unidos miente y manipula”, escribió el gobernante cubano, al rechazar las acusaciones relacionadas con el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, uno de los episodios más delicados y controvertidos en la historia reciente entre ambos países.

“EE.UU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996.”

Según la postura oficial cubana, el gobierno estadounidense ignora deliberadamente documentos y advertencias que, según La Habana, demuestran que las aeronaves habían realizado repetidas incursiones en el espacio aéreo cubano.

Díaz-Canel defendió que la actuación de Cuba se produjo en “legítima defensa” dentro de sus aguas jurisdiccionales.

El mandatario también elevó el tono político al señalar que Estados Unidos acusa a Cuba mientras, según él, sus propias fuerzas militares han ejecutado operaciones extrajudiciales contra embarcaciones civiles.

La declaración busca invertir la narrativa y colocar nuevamente bajo cuestionamiento el papel internacional de Washington.

Pero el mensaje no se limitó a una defensa política. Díaz-Canel presentó a Raúl Castro como una figura con “altura ética” y “sentido humanista”, afirmando que su legado constituye un “escudo moral” frente a cualquier intento de desacreditarlo.

El mensaje cerró con una frase convertida en consigna dentro del oficialismo cubano: #RaúlEsRaúl.

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