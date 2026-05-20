‘Estados Unidos miente y manipula’: Díaz-Canel sale en defensa de Raúl Castro y eleva tensión con Washington

Díaz-Canel defendió que la actuación de Cuba se produjo en 'legítima defensa' dentro de sus aguas jurisdiccionales.El mandatario también elevó el tono político al señalar que Estados Unidos acusa a Cuba mientras, según él, sus propias fuerzas militares han ejecutado operaciones extrajudiciales contra embarcaciones civiles. La declaración busca invertir la narrativa y colocar nuevamente bajo cuestionamiento el papel internacional de Washington.Pero el mensaje no se limitó a una defensa política. Díaz-Canel presentó a Raúl Castro como una figura con 'altura ética' y 'sentido humanista', afirmando que su legado constituye un 'escudo moral' frente a cualquier intento de desacreditarlo. <b>El mensaje cerró con una frase convertida en consigna dentro del oficialismo cubano: #RaúlEsRaúl.</b>