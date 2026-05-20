Ministerio de Educación presenta otra denuncia por falsificación de títulos y venta de vacantes en Chiriquí

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó la tarde de este miércoles 20 de mayo una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir, en un caso que podría involucrar a aproximadamente 80 supuestos docentes vinculados al sistema educativo en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Meduca, las irregularidades fueron detectadas luego de que varias personas presentaran presuntos títulos falsos dentro del Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de obtener mayor puntaje en concursos docentes y asegurar vacantes dentro del sistema educativo oficial.

Además, los documentos cuestionados habrían sido atribuidos a una casa de estudios superiores ubicada en la provincia de Chiriquí.

Ante esta situación, la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, Nilka González, junto con el equipo legal de la institución, presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones penales.

El Meduca informó que mantiene abiertas investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades individuales de las personas presuntamente implicadas en estas irregularidades.

Las sanciones podrían incluir suspensión del cargo y destitución de funcionarios y docentes involucrados, dependiendo de los resultados de las investigaciones.

El Ministerio de Educación indicó además que, a través del Proceso de Vacantes en Línea, se han identificado otros posibles casos irregulares relacionados con:

Uso de diplomas falsos.

Venta de posiciones inexistentes.

Comercialización de vacantes.

Presunta participación de funcionarios en estas prácticas.