Caso ‘diplomas falsos’: Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en el Meduca

La Fiscalía Anticorrupción realizó este lunes una inspección ocular en el Ministerio de Educación (Meduca), en Cárdenas, como parte de una investigación por delitos contra la administración pública y contra la fe pública (falsedad), relacionados con irregularidades en la presentación de diplomas alterados para el nombramiento de maestros y profesores.

“La diligencia es para recopilar elementos de convicción clave en esta investigación, a fin de acreditar y vincular penalmente a quienes resulten responsables de los delitos antes mencionados, toda vez que los registros fueron realizados en diferentes regionales del Meduca”, informó el Ministerio Público en un comunicado.