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Caso ‘diplomas falsos’: Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en el Meduca

Fiscalía inspecciona el Meduca por presuntas irregularidades con diplomas presuntamente alterados .
Fiscalía inspecciona el Meduca por presuntas irregularidades con diplomas presuntamente alterados . Cedida.
Por
José Arcia
  • 27/04/2026 16:48
Fiscalía inspecciona el Meduca por presuntas irregularidades con diplomas alterados en nombramientos docentes. El caso busca determinar responsabilidades penales por delitos contra la administración pública y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción realizó este lunes una inspección ocular en el Ministerio de Educación (Meduca), en Cárdenas, como parte de una investigación por delitos contra la administración pública y contra la fe pública (falsedad), relacionados con irregularidades en la presentación de diplomas alterados para el nombramiento de maestros y profesores.

“La diligencia es para recopilar elementos de convicción clave en esta investigación, a fin de acreditar y vincular penalmente a quienes resulten responsables de los delitos antes mencionados, toda vez que los registros fueron realizados en diferentes regionales del Meduca”, informó el Ministerio Público en un comunicado.

La investigación surge a raíz de que, el pasado 22 de abril, la Dirección de Asesoría Legal del Meduca acudió a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia relacionada con una serie de docentes que fueron seleccionados en el concurso de nombramientos de maestros y profesores para el año escolar en curso, debido a que se detectaron patrones irregulares en los referidos registros.

Las investigaciones continúan con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos, recalcó el Ministerio Público en el comunicado.

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