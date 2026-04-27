Caso ‘diplomas falsos’: Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en el Meduca

La <b>Fiscalía Anticorrupción</b> realizó este lunes una inspección ocular en el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, en Cárdenas, como parte de una investigación por delitos contra la administración pública y contra la fe pública (falsedad), relacionados con irregularidades en la presentación de diplomas alterados para el nombramiento de maestros y profesores.<i><b>'La diligencia es para recopilar elementos de convicción clave en esta investigación, a fin de acreditar y vincular penalmente a quienes resulten responsables de los delitos antes mencionados, toda vez que los registros fueron realizados en diferentes regionales del Meduca'</b></i>, informó el <b>Ministerio Público </b>en un comunicado.