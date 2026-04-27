Las 5 noticias que debes leer hoy | 27 de abril

PedidosYa: empresa niega huelga y habla de grupo minoritario

PedidosYa rompió el silencio tras el paro de repartidores y aseguró que no se trata de una huelga general, sino de un grupo reducido. Mientras tanto, los motorizados denuncian afectaciones en sus ingresos tras cambios en el sistema de pago, lo que ha impactado el servicio en varias zonas del país y reabre el debate sobre la regulación de plataformas digitales.

Atentado contra Trump: disparos y fallas de seguridad en evento clave

El intento de atentado contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales en Washington dejó en evidencia fallas en el esquema de seguridad. El sospechoso, identificado como Cole Allen, logró acercarse armado antes de ser neutralizado. Un agente resultó herido, mientras Trump fue evacuado sin lesiones.

Juan Diego Vásquez confirma aspiración presidencial

El exdiputado independiente Juan Diego Vásquez anunció que buscará la Presidencia de Panamá, marcando un nuevo escenario político. Su discurso apunta a una propuesta basada en cambios estructurales y transparencia, posicionándose como una alternativa frente a los partidos tradicionales.

Gobierno reconoce avance del crimen organizado tras homicidio en La Joya

La ministra de Gobierno admitió que el crimen organizado se ha “perfeccionado”, luego de un homicidio registrado en el penal La Joya. Las autoridades advierten sobre una mayor capacidad operativa de estas estructuras, lo que incrementa la presión por reforzar la seguridad en el sistema penitenciario.

Panamá y Bosnia cerca de cerrar amistoso en Estados Unidos

La selección de Panamá está próxima a concretar un partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos. El encuentro formaría parte de la preparación del equipo nacional de cara a próximos compromisos internacionales.