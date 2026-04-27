Ministra de Gobierno reconoce que crimen organizado ‘se ha perfeccionado’ tras homicidio en La Joya

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, afirmó que el asesinato en los pabellones 1 y 2 del Centro Penitenciario La Joya evidencia el fortalecimiento del crimen organizado dentro de las cárceles, mientras la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que las estructuras delictivas “han escalado y perfeccionado” sus operaciones, derivando en hechos violentos como el ocurrido la semana pasada en el penal.

“Por supuesto que tiene que ver con el crimen organizado. Las pandillas también están en las cárceles. Las estructuras criminales no solo están fuera, están dentro; hay cabecillas que pueden ordenar este tipo de asesinatos y tumbes”, afirmó este lunes durante una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Gobierno (Mingob) para conocer el estado actual del Sistema Penitenciario.

Fernández sostuvo que la institución mantiene operativos a nivel nacional para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que este tipo de hechos impacte la vida diaria de la población.

“Estamos trabajando con todos los elementos y cada una de las unidades a nivel nacional para fortalecer esa seguridad ciudadana y garantizar a las comunidades que este incidente no afectará directamente su diario vivir”, añadió.

Por su parte, Montalvo confirmó que la víctima del incidente en los pabellones 1 y 2 de La Joya era un privado de libertad que coincidencialmente figuraba en la lista de rebaja de pena.

“Se trató de una situación muy puntual dirigida contra esta persona dentro del sistema penitenciario, lo que requirió la intervención de la Policía. El privado de libertad se encontraba realizando labores de mensajería, como lo había hecho durante años, cuando se produjo el hecho que posteriormente fue controlado”, explicó.

Montalvo aclaró además que el recluso ya había recibido reconocimiento de tiempo cumplido por parte del Órgano Judicial, que le había acreditado 5.135,5 días de condena.

Medidas de seguridad

El enfrentamiento armado que tuvo lugar la semana pasada en el centro penitenciario dejó un fallecido y al menos tres heridos, lo que obligó a la intervención de fuerzas especiales, la Unidad de Control de Multitudes y la Policía Penitenciaria.

Durante el operativo se decomisaron ocho armas de fuego dentro del penal y se ubicó al presunto responsable del homicidio.

En medio de las investigaciones, la Dirección General del Sistema Penitenciario suspendió temporalmente las visitas presenciales hasta el día de hoy en La Joya, Centro Penitenciario La Joyita y Centro Penitenciario La Nueva Joya como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de privados de libertad, personal penitenciario y visitantes.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa Montalvo fue específica en que todavía no hay fecha para levantar esta medida debido a que no se ha normalizado la situación dentro de La Joya.

”¿Hasta cuando va estar el tema del permiso? Hasta que volvamos a tener el control de esa cárcel, cuando volvamos a tener el orden, porque yo creo que se les está dando muchas oportunidades en esta administración para nosotros tener que vivir un momento como este”, explicó la ministra.

De acuerdo a la titular del Mingob, los privados de libertad debene entender que quienes cometan actos delictivos tanto quienes conozcan de este tipo de acciones pero callen forman parte del problema.

Las autoridades mantienen activados los protocolos de seguridad mientras continúan las investigaciones sobre el caso y reiteran la necesidad de fortalecer los controles dentro del sistema penitenciario ante la presencia de estructuras criminales que operan desde el interior de las cárceles.