Catorce funcionarios investigados por corrupción en el sistema penitenciario

Catorce funcionarios del Sistema Penitenciario están siendo investigados por estafa y corrupción al presuntamente recibir dinero a cambio de trasladar a privados de libertad de una cárcel a otra. De esos catorce, ocho ya han recibido condenas, de acuerdo a declaraciones del director de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Jorge Torregroza.'Nosotros no estamos dando pie a que haya separación o a que haya algún tipo de negociación. Simplemente se presenta la querella ante la Procuraduría', manifestó Torregroza. 'En este momento tenemos catorce entre custodios administrativos que están siendo investigados por parte del Ministerio Público. Tenemos ocho que ya han sido condenados y que ya están en custodia del sistema penitenciario', añadió.Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa convocada este lunes 29 de septiembre por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien mencionó también como algunos funcionarios se prestan para ser cómplices en la introducción de armas y otros objetos ilícitos a los centros penitenciarios.'Vamos a ser intolerantes en todo momento con aquel funcionario que se preste para lucrar de la necesidad y la desesperación de un familiar que mantenga un privado de libertad en una condición y esté aspirando a que se le haga algún tipo de traslado', declaró la ministra. 'Solamente los que reúnan los requisitos, se irán moviendo de acuerdo a ese programa progresivo técnico que se mantiene y nosotros nos vamos a apegar en todo momento a la ley. Cualquier persona que diga que tiene poder, control, capacidad de llevar un hombre para hacer algún traslado dentro de un centro provincial a otro está estafando. Y es mejor que lo denuncien porque no van a conseguir ese traslado jamás. Mientras que nosotros estemos aquí eso no va a pasar. Vamos a ser implacables por la corrupción por parte de nuestros funcionarios, pero requerimos que todas las personas que conozcan de algún funcionario que esté en este momento coimeando a familiares para poder que se lleven sus procesos adelante, hagan la denuncia, acérquense al sistema y nosotros nos encargaremos de poner orden ante esta situación', sentenció.